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चुनाव:सरपंच फोरम के चुनाव हुए, बलबीर ढाका बने अध्यक्ष व गट्‌टू कंवर उपाध्यक्ष

चूरू5 घंटे पहले
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पंचायत समिति में बुधवार को सर्वसम्मति से सरपंच फोरम के चुनाव हुए। इस दौरान देपालसर सरपंच बलबीर ढाका को अध्यक्ष व कोटवाद ताल सरपंच गट्टू कंवर को उपाध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर जसरासर सरपंच संदीप कुमार, लालासर सरपंच गोपालराम, कड़वासर सरपंच सुरेंद्र प्रजापत, चलकोई बनीरोतान सरपंच माया देवी, जसरासर सरपंच रीना कंवर, झारिया सरपंच अंजुमन बानो, ढाढरिया बणीरोतान सरपंच पूनम कंवर, रायपुरिया सरपंच बिहारी लाल ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को माल्यार्पण व पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। इस दौरान थैलासर सरपंच वीरेंद्र सिंह, दांदू सरपंच भंवरी देवी, खंडवा सरपंच नारायण सिहाग, सरपंच बिजेंद्र सिंह, नाकरासर सरपंच मीरा देवी, ढाढ़र सरपंच तारामणि, खासोली सरपंच तीजा, जोड़ी सरपंच कमला देवी, सिरसला सरपंच सोनिया मेघवाल, मोलीसर सरपंच मंजू देवी, रामकरण फगेड़िया, संपत सिंह खिंवासर, रणवीर कस्वा, जंगशेर खान पिथीसर, कमल रामसरा, एनके झारिया आदि मौजूद थे।

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