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वैक्सीनेशन:अंतिम अवसर में भी चूके हेल्थ वर्कर्स, जिले में 1309 में से 459 ने ही लगवाए टीके

चूरू3 घंटे पहले
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  • 15 स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्साकर्मियों को टीके लगाए, 850 रहे गैरहाजिर

जिले के हेल्थ वर्कर्स को बुधवार को वैक्सीनेशन के लिए अंतिम अवसर दिया गया, लेकिन 1309 हेल्थ वर्कर्स में से 459 ही टीका लगाने आए, जबकि 850 गैरहाजिर रहे। 543 पुरुष कार्मिकों में से 138 एवं 766 महिला कार्मिकों में से 321 ने टीके लगवाए।

सीएमएचओ डॉ. मनोज शर्मा ने बताया कि डीबी अस्पताल में 140 में से 25, अग्रसेन नगर पीएचसी में 186 में से 32, राजगढ़ सीएचसी में 150 में से 28 को, घांघू में 45 में से 27 को, पहाड़सर में 77 में से 34 को, रामपुरा बेरी में 53 में से 44 को, सिद्धमुख में 84 में से 32 को, ददरेवा में 130 में से 50 को, चांदगोठी में 32 में से 20 को, कालरी में 58 में से 35 को, सांखू में 61 में से 41 को, सरदारशहर में 150 में से 44 को, तारानगर में 57 में से 22 को, सांडवा में 20 में से 8 को एवं भालेरी सीएचसी में 66 में से 17 को टीके लगाए गए।

आज 516 राजस्व कार्मिकों को लगाए जाएंगे टीके
हेल्थ वर्कर्स के बाद अब गुरुवार को दूसरा चरण शुरू होगा। गुरुवार को जिले के 8 केंद्रों पर 516 राजस्व कर्मचारियों को टीेके लगाए जाएंगे। राजगढ़ में 60, सिद्धमुख में 19, तारानगर में 54, सुजानगढ़ में 59, बीदासर सीएचसी में 38, रतनगढ़ उप जिला अस्पताल में 52, सरदारशहर सीएचसी में 79 एवं चूरू के डीबीएच में 155 राजस्व कार्मिकों को टीके लगाए जाएंगे।

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