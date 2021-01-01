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  • In Sujangarh, Chhapar, Bidasar And Rajaldesar With The Help Of Independents To Form Both BJP And Congress Boards, Many Contenders Of Congress In Ratangarh

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निकाय चुनाव:सुजानगढ़, छापर, बीदासर व राजलदेसर में निर्दलीय के सहारे भाजपा और कांग्रेस दोनों बोर्ड बनाने की जुगत में, रतनगढ़ में कांग्रेस के कई दावेदार

चूरू5 घंटे पहले
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जिले के आठ निकाय के चुनाव नतीजे आने के बाद भाजपा और कांग्रेस में चेयरमैन को लेकर जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। रतननगर नगरपालिका में भाजपा के सत्यनारायण, सरदारशहर में कांग्रेस के राजेश पारीक और तारानगर में कांग्रेस के जसवंत स्वामी चेयरमैन बन सकते हैं, हालांकि इनके नाम पर सहमति नहीं बनने पर अन्य का नाम आगे किया जा सकता है।

ऐसी संभावना है कि सुजानगढ़, छापर, बीदासर व राजलदेसर में से तीन में भाजपा निर्दलीय के सहारे और एक में कांग्रेस बोर्ड बना सकती है। बीदासर, राजलदेसर, रतनगढ़, रतननगर, सरदारशहर व तारानगर में चेयरमैन का पद सामान्य होने के कारण तीन-चार नाम सामने आ रहे हैं। रतनगढ़, तारानगर और सरदारशहर में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत के बावजूद किसी का नाम चेयरमैन के लिए तय नहीं है। तारानगर में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है, यहां दो बार चेयरमैन रहे (एक बार भाजपा व एक बार कांग्रेस) जसवंत स्वामी ही चेयरमैन के प्रबल दावेदार हैं।

इनके नाम पर सहमति नहीं बनने पर याकूब तेली, सामान्य सीट से रेखा शर्मा या सहदेव भाटी को कांग्रेस आगे कर सकती है। सरदारशहर में विधायक भंवरलाल शर्मा का झुकाव राजेश पारीक या रामकरण चौधरी को बनाने में हो सकता है, मगर उनके नाम पर सहमति नहीं बनने पर शिवभगवान सैनी को आगे किया जा सकता है।

रतनगढ़ में शशि गौड़, अर्चना सारस्वत, राजेंद्र बबेरवाल व अरविंद चाकलान में से कोई चेयरमैन बन सकता है। पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, उनके पुत्र रफीक मंडेलिया एवं पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा किसी को भी आगे कर सकते हैं। यहां शशि और अर्चना में से किसी एक पर मुहर लग सकती है।

रतननगर में भाजपा को बहुमत मिल गया है, यहां सत्यनारायण गुर्जर के नाम पर सहमति नहीं बनने पर सुनीता को चेयरमैन बनाया जा सकता है, क्योंकि सुनीता ने निवर्तमान पालिकाध्यक्ष हीना बानो को इस चुनाव में हरा दिया है। राजलदेसर में चेयरमैन का पद एससी महिला का होने के कारण यहां कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो अनीता या गंगा प्रत्याशी होंगी और भाजपा निर्दलीय के सहारे बोर्ड बनाती है तो सोहनी या इंदिरा देवी प्रत्याशी हो सकती है।

सुजानगढ़ में सभापति के चुनाव को लेकर उलटफेर की संभावना
सुजानगढ़ में कांग्रेस के 28 प्रत्याशी जीते हैं, मगर इस पार्टी में सभापति के दावेदार अधिक होने के कारण कोई उलटफेर होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अंदरखाने सभापति को लेकर दोनों दलों में जोड़-तोड़ चल रहे हैं। कांग्रेस ने अभी सभापति के लिए काेई नाम आगे नहीं किया है। नीलोफर गौरी, निर्मला तोदी, पुष्पा कुलदीप, अर्चना मारोठिया, सोनिका शर्मा, मधु बागरेचा व शगुफ्ता के नामों की चर्चा है। अगर भाजपा किसी तरीके से बोर्ड बनाती है तो हारे हुए डॉ. विजयराज शर्मा, जयश्री दाधीच, पूजा दाधीच, शारदा मंडावरिया व डॉ. शर्मिला सोनी दावेदार हो सकते हैं अथवा भाजपा किसी अन्य का नाम आगे करके दांव खेल सकती है।
बीदासर : महेंद्र माली या बेगराज नाई प्रबल दावेदार
बीदासर में महेंद्र माली या भाजपा के बागी बेगराज नाई चेयरमैन बन सकते हैं। नाई ने भाजपा के दिग्गज धर्मचंद सोनी को चुनाव में हराया। इसके अलावा यहां बाबूलाल, जगदीश शर्मा के नाम भी चर्चा में है।
छापर में दोनों दलों काे स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, यहां भाजपा का चेयरमैन बनता है तो श्रवणकुमार माली और कांग्रेस चेयरमैन बनता है तो रामकरण जाट ही प्रत्याशी हो सकते हैं।

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