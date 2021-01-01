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जेवरात व लाखों रुपए नकदी बरामद:आयकर विभाग की टीम ने कार में मिले जेवर व नकदी के बारे में जानकारी ली

रतनगढ़3 घंटे पहले
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जिला विशेष टीम की तरफ से सोमवार की रात पड़िहारा बस स्टैंड पर कार से 90 लाख रुपए के जेवरात व 10.47 लाख रुपए नकदी बरामद करने के मामले को लेकर आयकर विभाग की टीम बुधवार को रतनगढ़ पहुंची। टीम ने मामले को लेकर जानकारी जुटाई।

विभाग के अधिकारियों ने मामले को लेकर कुछ भी बताने से मना कर दिया। उल्लेखनीय है कि जिला विशेष टीम ने सरदारशहर से सुजानगढ़ जा रही कार की पीछे की सीट पर बने गुप्त बॉक्स में 90 लाख रुपए की कीमत के एक किलो 836 ग्राम सोने के जेवरात व 10 लाख 47 हजार रुपए नकद बरामद किए थे। तीन लोगों को गिरफ्तार किया था।

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