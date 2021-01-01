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निकाय चुनाव:तीन निकायों में किंगमेकर निर्दलीय पार्षदों का समर्थन लेने की जोड़-तोड़ में जुटे रहे भाजपा और कांग्रेस के नेता

चूरू3 घंटे पहले
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  • राजलदेसर, छापर व बीदासर में शहरी सरकार बनाने में निर्दलीयों की पड़ेगी जरूरत

जिले में सुजानगढ़ नगर परिषद व सात नगर पालिकाओं के चुनाव को लेकर बुधवार को अध्यक्ष पद के लिए भाजपा-कांग्रेस तीन निकाय क्षेत्रों में किंगमेकर निर्दलीय पार्षदों का समर्थन लेने की जोड़-तोड़ में जुट गई। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने पार्षदों के साथ निर्दलीय पार्षदों की भी बाड़ाबंदी कर रखी है।

राजलदेसर व छापर में कांग्रेस-भाजपा के बराबर प्रत्याशी हैं। सात-सात निर्दलीयों के समर्थन से ही शहरी सरकार बनेगी। राजलदेसर में भाजपा व कांग्रेस के 14-14 पार्षद है, वहीं छापर में भाजपा व कांग्रेस के 9-9 पार्षद है। दोनों ही क्षेत्रों में सात-सात निर्दलीय पार्षद है। इसी तरह बीदासर में भी सरकार बनाने के लिए निर्दलीय प्रत्याशियों की जरूरत पड़ेगी। बीदासर में कांग्रेस के 13, भाजपा के 16 व निर्दलीय छह पार्षद हैं।

यहां भाजपा को बोर्ड बनाने के लिए दो निर्दलीय पार्षदों का और कांग्रेस को पांच निर्दलीय पार्षदों का समर्थन लेना पड़ेगा। बीदासर में एक निर्दलीय पार्षद ने भी नामांकन किया और उसने अपने साथ एक अन्य निर्दलीय पार्षद को लेकर अलग से बाड़ाबंदी कर रखी है। जानकारी के अनुसार इन तीन निकाय विशेषकर छापर व राजलदेसर में निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन लेने के लिए विभिन्न प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं।

राजलदेसर व छापर में कांग्रेस-भाजपा के बराबर प्रत्याशी, दोनों को निर्दलीयों का चाहिए समर्थन
परिणाम आने के तुरंत बाद ही दोनों पार्टियों ने निर्दलीय पार्षदों की बाड़ाबंदी करनी शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार सात में से छह पार्षद बाड़ेबंदी में हैं। बताया जा रहा है कि चार निर्दलीय भाजपा की बाड़ाबंदी में हैं। कांग्रेस के पास दो निर्दलीय पार्षद बाड़े बंदी में हैं।

परिणाम आने के साथ ही निर्दलीय पार्षदों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी गई। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस व भाजपा की तरफ से अलग-अलग तीन जगहों पर जीते हुए पार्षदों की बाड़ेबंदी की हुई है। दोनों ही पार्टियों को बोर्ड बनाने के लिए चार निर्दलीय पार्षदों की जरूरत है। जानकारी के अनुसार छह निर्दलीय कांग्रेस विचारधारा और एक निर्दलीय पार्षद भाजपा विचारधारा से हैं। बीदासर | बोर्ड बनाने के लिए भाजपा व कांग्रेस की नजर छह निर्दलीय पार्षदों पर है। भाजपा ने दो निर्दलीय की और कांग्रेस ने एक निर्दलीय की बाड़ाबंदी कर रखी है। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले एक निर्दलीय पार्षद ने एक अन्य पार्षद को अपने साथ रखा हुआ है। एक निर्दलीय पार्षद के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

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