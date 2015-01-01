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बैठक:मंडेलिया बाेले-भाजपा विधायक ने खोया जनाधार, प्रधान बनाकर बचाई गई इज्जत ज्यादा दिन नहीं चलने वाली

चूरू32 मिनट पहले
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चूरू. कांग्रेस कार्यालय में बैठक को संबोधित करते कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया।
  • पंखा रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में शहर व देहात कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में बोले कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया

पंखा रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक ली। पंचायत समिति चुनाव को लेकर समीक्षा की। इस दौरान मंडेलिया ने कहा कि कार्यकर्ता अपना मनोबल कमजोर न करें, समय आने पर हम फिर से प्रथम पंक्ति में खड़े होंगे।

शहर की जनता ने एक साल पहले हमारा साथ देकर नगरपरिषद में सभापति बनाया और अब पंचायत समिति सदस्य चुनाव में भी गांव की जनता ने भरपूर सहयोग दिया। उन्होंने विपक्ष व भाजपा नेता की ओर ईशारा करते हुए कहा कि पहले नगरपरिषद चुनाव हारे और अब पंचायत समिति में भी हार चुके नेता को समझ जाना चाहिए कि उनकी जमीन खिसक चुकी है और वे आमजन में अपना जनाधार खो चुके है।

भाजपा विधायक ने पंचायत समिति में प्रधान बनाकर जो अपनी इज्जत बचाने का काम किया है, वह ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। अध्यक्षता करते हुए सभापति पायल सैनी ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के दो साल ऐतिहासिक रहे है।

कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री गहलोत ने विकास कार्य रूकने नहीं दिए। चुनाव के समय किए गए वादों में से 50 प्रतिशत से अधिक पूरे कर चुके है।

बैठक में पूर्व शहर ब्लॉक अध्यक्ष अबरार खान, पूर्व प्रधान रणजीत सातड़ा, धर्मेंद्र बुडानिया, लालचंद सैनी, रमजान अली, आदूराम न्यौल, किशनाराम बाबल, डूंगरमल सैनी, नारायण बालाण, प्यारेलाल मेघवाल, आशाराम सैनी, संदीप पाडिया, शेर खां मलखान, ताराचंद बुडानिया, राधेश्याम चोटिया, चिमनाराम कालेर, रामप्रताप कांटीवाल, कन्हैयालाल, सरपंच ढाढर सुभाष, विजेन्द्र नायक, किशोर घांघू, इमरान खान, महेन्द्र सिहाग, शाहरुख खान, तोफिक खान, शाहिद खान, तारिक नागौरी, अजीज खान, अनीश खान, बालीबाई, शकुर शेख, बल्लू खां, विश्वनाथ सैनी, असलम खोखर, रामचंद सुंडा, राजकुमार सारस्वत, प्रवीण शर्मा, कुलदीप तंवर, गोकुल शर्मा, अंजनी शर्मा आदि उपस्थित थे। संचालन लीलाधर चुलेट ने किया।

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