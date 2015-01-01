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कृषि कानून:मेघवाल बोले- तीनों विधेयक किसान हितैषी, आंदोलन किसानों का मुखौटा लगाए कुछ संगठनों की करतूत है

चूरू3 घंटे पहले
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जिला भाजपा कार्यालय में जानकारी देते एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष।
  • भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने जिला कार्यालय में कृषि कानूनों की दी जानकारी

भाजपा के एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से पारित किए गए तीन कृषि विधेयक किसानों के हितकारी हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों पर आंदोलन कुछ संगठनों द्वारा किसानों का मुखौटा लगाकर किया जा रहा है। उन्हें मोदी सरकार की उपलब्धि रास नहीं आ रही है।

वे गुरुवार को जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की कई विपक्षी पार्टियां इनका समर्थन कर रही है। यह सभी विपक्षी पार्टी अपने घोषणा पत्र व एजेंडा में एमएसपी को खत्म करने व संशोधन का कह चुकी है, जबकि भाजपा ने एमएसपी व मंडी व्यवस्था को बरकरार रखा है।

जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता ने किसान बिल का जिक्र करते हुए कहा कि 2019 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में एमएसपी का जिक्र है, अब विरोध समझ से परे है। निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने कांग्रेस पर फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कृषि अधिनियम को लेकर कांग्रेस को खुली बहस के लिए चुनौती दी।

बीकानेर प्रभारी ओम सारस्वत ने कहा कि मोदी सरकार की लोकप्रियता से विपक्ष डर गया है। पूर्व जिलाध्यक्ष व नागौर प्रभारी वासुदेव चावला ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने बिजली में शुल्क बढ़ोतरी करके किसान को धोखा देने का काम किया।

वार्ता में जिला महामंत्री नरेंद्र काछवाल, जिला उपाध्यक्ष भास्कर शर्मा, नगर मंडल अध्यक्ष दक्षिण दीनदयाल सैनी, जिला मंत्री विनोद सैनी, जिला आईटी सह संयेाजक सुरेश मिश्रा, जिला मीडिया संपर्क प्रमुख राजीव शर्मा, जिला मीडिया सह संयोजक नीरज जांगिड़, मॉनिटरिंग टीम के सदस्य कमल सैनी आदि उपस्थित थे। संचालन जिला मीडिया संयोजक रवि दाधीच ने किया।

मेघवाल ने कहा-कृषि कानून वोट के लिए नहीं, किसान की खुशहाली के लिए

प्रदेशाध्यक्ष ने कृषि कानूनों को इस तरह समझाया

पहला कृषि विधेयक-किसान अपनी उपज को देश में कहीं बेच सकता है। उसे उपज बेचने के लिए मोदी सरकार ने विकल्प दिए हैं।

कांटेक्ट फार्मिंग-इसमें किसान को कांटेक्ट पर कृषि करने की छूट है, इससे अनाज की गुणवत्ता बढ़ेगी।

आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से किसान के कुछ अनाज को स्टाक सीमा से बाहर किया।

मेघवाल ने कहा कि कृषि बिल वोट के लिए नहीं है, बल्कि किसान के कल्याण करने के लिए हैं। इस अधिनियम में किसान अपनी फसल को कही भी मंडी या बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र है तथा इस अधिनियम से किसान खुशहाल बन जाएगा।

इस अधिनियम की मांग पिछले कई वर्षो से की जा रही थीं, जिसे अब मोदी सरकार ने लागू किया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस अधिनियम को लागू करने का वादा किया गया था परन्तु मोदी सरकार के द्वारा इसको लागू किए जाने पर विपक्ष विरोध के लिए विरोध कर रहा है।

मानव शृंखला बनाकर किसान आंदाेलन का समर्थन किया

सादुलपुर, नवयुवक मंडल की ओर से जैतपुरा गांव में किसान आंदोलन के समर्थन में कड़ाके की ठंड में दिया जा रहा धरना चौथे दिन जारी रहा। किसानों एवं नौजवानों ने कहा कि हम कृषि कानूनों में संशोधन नहीं चाहते, बल्कि इन्हें पूर्ण रूप से वापस लेने की मांग करते हैं।

ग्रामीणों ने मानव शृंखला बनाकर किसान आंदोलन का समर्थन किया तथा केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धरने पर ढाणी मौजी के वार्ड संख्या तीन के पंच मुकेश बाडेटिया, रणजीत लांबा, वेदप्रकाश, हरिसिंह, जगतसिंह श्योराण, राजेश, राजेंद्र मास्टर, रामकिशन जांदू, रमेश जांदू, रविंद्र खरसु, अभिनव पूनिया, योगेश धानिया, विनोद महला, सिकंदर श्योराण आदि बैठे।

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