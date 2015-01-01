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नो मास्क नो एंट्री अभियान:नगरपालिका कर्मचारियाें ने कोरोना जागरूकता रैली निकाली, मोबाइल एप से किया जागरूक

रतनगढ़3 घंटे पहले
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रतनगढ़. रैली निकालते पालिका अधिकारी व कर्मचारी।

नो मास्क नो एंट्री अभियान के अंतर्गत नगरपालिका द्वारा गुरुवार को कोरोना बचाव के लिए जनजागृति रैली निकाली गई। पालिका परिसर से शुरू हुई रैली शहर के कई प्रमुख स्थानों पर पहुंची, जहां पर लोगों को मोबाइल एप के माध्यम से कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए मास्क का वितरण किया।

इस मौके पर ईओ भगवानसिंह, एक्सईएन पूर्णिमा यादव, वरिष्ठ प्रारूपकार पिंटू कुमावत, संजय बारी, हनुमानाराम, किशन कुमार, जयप्रकाश, सुनील भार्गव सहित कई लोग उपस्थित थे।

कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत नगरपालिका कर्मचारियों की ओर से सोमवार को ईओ रोहित मील ने निर्देशन में पैदल मार्च निकाला। मैन बाजार से सुभाष चौक, गांधी चौक, खटीक धर्मशाला, भावनदेसर रोड होते हुए निकले पैदल मार्च के दौरान पालिका कार्मिकों ने मास्क लगाने, सोशल दूरी बनाए रखने की अपील आमजन से की।

साथ ही वाहन चालकों, राहगीरों व बसों में यात्रियों को मास्क बांटे व कोरोना जागरूकता स्टीकर चस्पा किए। इस दौरान कनिष्ठ सहायक कैलाशचंद्र, फायरमैन अर्जुनसिंह, राजकुमार, लोकेश, भंवरलाल, निर्मल, हरिशंकर, बाबूलाल आदि मौजूद थे।

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