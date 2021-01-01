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धन संग्रह अभियान:श्री राम मंदिर निर्माण के लिए एक करोड़ दो लाख रु. का चेक सौंपा

चूरू3 घंटे पहले
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विधायक निवास पर भाजपा ग्रामीण कार्यकर्ताओं की बैठक में ग्रामीणों ने श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह के लिए निधि समर्पण कोष में एक करोड़ 2 लाख रुपए का चेक उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के माध्यम से निधि समर्पण कोष के जिला संयोजक मदन लाल प्रजापत को सुपुर्द किए हैं। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से आज एक करोड़ 2 लाख श्री राम मंदिर निर्माण धन संग्रह के लिए दिए गए हैं और भी ग्रामीण क्षेत्र से चेक आएंगे उन्हें भी आगे सुपुर्द किया जाएगा।

यह धन भगवान राम की जन्मभूमि पर लगेगा। बतादें कि कुछ दिनों पहले राठौड़ ने मित्रों के सहयोग से एक करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। इस अवसर पर प्रधान दीपचंद राहड़, पंचायत समिति सदस्य हरलाल सहारण, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्यौल, पूर्व सभापति गौरीशंकर मंडावेवाला, वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा संयोजक पदमसिंह राठौड़, पराक्रम सिंह, विजय सातड़ावाला, पंचायत समिति सदस्य विक्रम कोटवाद, संपतसिंह राठौड़, चंद्राराम गुरी, रणवीर कस्वां, रामकरण ढाका, सुनील ढाका, चेतराम सहारण आदि ने भी राशि देकर अपना सहयोग दिया। संचालन चंद्राराम गुरी ने किया।
निधि समर्पण महा अभियान का दूसरा चरण शुरू
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण महाभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ हुआ। पदाधिकारियों ने बगीची क्षेत्र में घर-घर जाकर आर्थिक सहयोग जुटाया। 100 व 1000 के कूपन तथा 5 हजार रुपए से अधिक की राशि रसीद के माध्यम से एकत्रित की। अमर राजपाल ने 21 हजार रुपए, देवेंद्र कुमार चंदेल व सुरेश कुमार जोशी ने 11-11 हजार, राजकुमार सिंधी, सत्यम फार्मा, मनोज, ओमप्रकाश बेदी, पुरुषोत्तम गौड़ ने 5100-5100 रुपए दिए। इस दौरान आरएसएस कार्यकर्ता पवन दाधीच, गोपाल पारीक, बाबूलाल प्रजापत, शांतिलाल, वैद्य श्याम, दिनेश सोनी, ओमप्रकाश महर्षि आदि उपस्थित थे।

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