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सेवा:वैश्विक परिदृश्य में भारतीय एकात्म चिंतन विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान

चूरू3 घंटे पहले
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राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) की ओर से दत्तोपंत ठेंगड़ी शताब्दी समारोह व्याख्यान का आयोजन किया गया। लेखक और चिंतक हनुमान सिंह राठौड़ ने कहा कि विविधता में एकात्मता भारत का जीवन दर्शन है जो दुनिया को संघर्ष से समन्वय की ओर जाने की राह दिखाता है।

वैश्विक परिदृश्य में भारतीय एकात्म चिंतन विषय पर बोलते हुए हुए राठौड़ ने कहा कि समग्र कल्याण केवल आर्थिक समृद्धि के आधार पर नहीं हो सकता। भारत का विचार है कि सृष्टि में समन्वय है, संघर्ष नहीं। जड़ और चेतन दोनों में एक ही तत्व है। एकता के इस सूत्र को जब हम भूल जाते हैं तो दुःख और विवाद उत्पन्न होते हैं। राठौड़ ने कहा कि विश्व में आज संघर्ष का जो माहौल है,उसका कारण केवल अपने मत ही स्थापित करने की प्रवृत्ति है, जबकि हमारे यहां सत्य तक पहुंचने के अनेक मार्ग बताए गए हैं।

संगठन के महामंत्री डॉ नारायणलाल गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम का प्रारंभ डॉ योगेंद्र भानु ने सरस्वती वंदना तथा समापन डॉ रिछपाल सिंह के कल्याण मंत्र से हुआ। धन्यवाद ज्ञापन संगठन के अध्यक्ष डॉ दिग्विजय सिंह शेखावत ने किया। संचालन संगठन मंत्री डॉ दीपक शर्मा ने किया।

संगठन के जयपुर संभाग संगठन मंत्री डॉ सुरेंद्र सोनी ने बताया कि रुक्टा (राष्ट्रीय) की तरफ से आयोजित इस ऑनलाइन व्याख्यान में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष प्रो जेपी सिंघल, संगठन मंत्री महेंद्र कपूर, महामंत्री शिवानंद सिंदनकेरा सहित देशभर के 300 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया।

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