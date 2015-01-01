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मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण:19 दिसंबर को प्रस्तावित वार्ड सभा निरस्त

चूरू3 घंटे पहले
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अर्हता तिथि एक जनवरी 2021 के संदर्भ में चल रहे मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत 19 दिसंबर को प्रस्तावित वार्ड व ग्राम सभाएं कोविड-19 को देखते हुए निरस्त कर दी गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर डॉ. प्रदीप के गावंडे बताया कि 21 दिसंबर तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी।

उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी बीएलओ सोमवार 21 दिसंबर को अपने क्षेत्र में जन्म-मृत्यु पंजीयक कार्यालय में संपर्क कर मृत व्यक्तियों व एक जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर रहे लोगों की सूची लेंगे तथा मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचियों से विलोपित करने व पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करने की कार्यवाही करेंगे। इसके साथ ही, स्थानीय निकायों से जारी विवाह प्रमाण पत्र के रिकॉर्ड का अवलोकन कर नवविवाहिताओं का मतदाता सूची में पंजीकरण सुनिश्चित कराएंगे।

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