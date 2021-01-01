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चूरू पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक:दो घंटे तक सरपंचों को नहीं मिला बात रखने का मौका, बैठक का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया, बीडीओ पर कमीशन लेने का आरोप

चूरू3 घंटे पहले
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चूरू. साधारण सभा की बैठक का बहिष्कार कर पंचायत समिति सभागार के बाहर प्रदर्शन करते सरपंच। - Dainik Bhaskar
चूरू. साधारण सभा की बैठक का बहिष्कार कर पंचायत समिति सभागार के बाहर प्रदर्शन करते सरपंच।
  • अधिकतर समय पंस. सदस्य ही उठाते रहे समस्याएं, इस कारण नाराज हुए सरपंच
  • सभागार के बाहर आकर की नारेबाजी, बीडीओ को जमा करवाए मस्टररोल के कागज

पंचायत समिति सभागार में बुधवार को हुई साधारण सभा की पहली ही बैठक अंत तक आते-आते हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक करीब दो घंटे चली, जिसमें बिजली, पानी व शिक्षा से जुड़ी समस्याएं भी रखी गई। बैठक में अधिकांश समय तक सदस्य अपने मुद्दे उठाते रहे, जबकि एक-दो सरपंचों को छोड़कर अन्य को बोलने तक का मौका नहीं मिला।

इससे सभी सरपंच नाराज हो गए तथा बहिष्कार कर सदन से बाहर आकर करीब आधे घंटे तक प्रदर्शन किया। प्रधान दीपचंद राहड़ की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई। दो घंटे तक बैठक शांतिपूर्ण चलती रही। जनप्रतिनिधि समस्याएं उठाते रहे, जबकि प्रशासनिक अधिकारी उनके समाधान को लेकर जवाब देते रहे। अधिकांश समस्याएं सभागार में आगे की तरफ बैठे पंस. सदस्य हरलाल सहारण, धर्मेन्द्र बुडानिया, सुनील मेघवाल झारिया व विक्रम कोटवाद आदि ने ही सदन के सामने रखी। बीच-बीच में दो-तीन बार सरपंचों ने भी समस्याएं रखी, मगर उनको प्रधान व बीडीओ से मिलकर चर्चा कर समाधान करवाने की बात कहते हुए टाल दिया गया।

दोपहर एक बजे देपालसर सरपंच बलवीर ढाका ने सरपंचों के सामूहिक 15-16 मामलों से सदन को अवगत करवाने का प्रयास किया। बार-बार समय अभाव की बात सामने आने पर वे नाराज हो गए। ढाका ने कहा कि जब सरपंचों को बैठक में बोलने का पूरा मौका ही नहीं दिया जा रहा है, तो फिर बुलाया क्याें है। इतना कहने के साथ ही उन्होंने बैठक का बहिष्कार करने की बात कहते हुए सदन से बाहर आ गए। उनके पीछे-पीछे अन्य सरपंच भी बहिष्कार कर बाहर आ गए। बैठक में एसडीएम अभिषेक खन्ना ने कहा कि अगर ग्राम पंचायत पर कार्यरत कर्मचारी समय पर ड्यूटी पर नहीं आते है तथा बिना बताए अनुपस्थित रहते है, तो इसकी सूचना तत्काल दे, ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके।

सरपंच बोले-बीडीओ चाहते हैं दो प्रतिशत कमीशन, सरपंचों की पूछ तक नहीं
बीडीओ कक्ष में एसडीएम अभिषेक खन्ना के सामने सरपंचों ने अपनी पीड़ा रखी तथा बिना उनकी स्वीकृति के मस्टररोल जारी नहीं करने की मांग की। सरपंचों ने कहा कि बीडीओ नारायण सुथार ग्राम विकास अधिकारियों से दो प्रतिशत कमिशन मांगते हैं। अगर कोई नहीं देता, तो उसको नोटिस देकर प्रताड़ित किया जाता है। बिना सरपंचों की सूचना के ही मस्टररोल भरे जाते हैं तथा विकास कार्यों के प्रस्ताव व जानकारी भी बिना सरपंचों की सूचना के ग्राम विकास अधिकारियों से मंगवाए जा रहे हैं। सभागार से बाहर आकर सरपंचों ने राज्य सरकार व बीडीओ के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया तथा कुछ देर तक पंचायत समिति परिसर में बैठे रहे। बाद में सभी सरपंचों ने मस्टरोल का बहिष्कार करने तथा उनके कागज बीडीओ को देने का निर्णय लिया तथा उनके कक्ष में पहुंच गए तथा एक-एक कर सभी ग्राम पंचायतों के मस्टररोल बीडीओ की टेबल पर रख दिए।

आरोप-मनरेगा मेंे अधिकारी जानबूझकर 4 बजे बाद निरीक्षण करने आते हैं
सरपंचों ने कहा कि मनरेगा के तहत अधिकारी जानबूझकर शाम चार बजे के बाद निरीक्षण करने आते हैं, ताकि श्रमिक अनुपस्थित मिले। सरकार पूरा काम पूरा दाम रहने दे और श्रमिकों को जीतना काम उतना दाम ही दे दे, ताकि वे अपने दूसरे काम भी कर सके। इससे पूर्व बैठक में खासोली-ऊंटवालिया की बिजली सप्लाई चूरू से जोड़ने, सातड़ा बस स्टैंड पर स्वीकृत डीपी लगाने, एससी वर्ग के कृषि कनेक्शन जल्द देने, बकाया घरेलू व कृषि बिजली कनेक्शन करने, खराब ट्रांसफार्मर व मीटर बदलने, बिजली लाइनों को सही करवाने, ग्राम पंचायत रिबिया में आपणी योजना की पेयजल सप्लाई देने, मठोड़ी, कोटवाद ताल, ढाणी लक्ष्मणसिंहपुरा, लोहसना छोटा में पेयजल व्यवस्था सुचारू करने आदि के समाधान की मांग की गई।

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