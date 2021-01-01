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आठ निकायों के चुनाव परिणाम:रतननगर में सत्यनारायण, तारानगर में जसवंत और सरदारशहर में राजेश पारीक बन सकते हैं चेयरमैन

चूरू5 घंटे पहले
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रतनगढ़. नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस की जीत पर खुशी का इजहार करते समर्थक। - Dainik Bhaskar
रतनगढ़. नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस की जीत पर खुशी का इजहार करते समर्थक।
  • 3 निकाय रतनगढ़, सरदारशहर व तारानगर में कांग्रेस को बहुमत, 1 निकाय रतननगर में भाजपा को बहुमत
  • 4 सुजानगढ़, बीदासर, राजलदेसर व छापर में निर्दलीय रहेंगे किंगमेकर
  • भाजपा को झटका, रतननगर को छोड़ कहीं स्पष्ट बहुमत नहीं, 2015 में 6 निकायों में बना था भाजपा का बोर्ड

सुजानगढ़ नगर परिषद और सात नगरपालिकाओं के चुनाव के नतीजे रविवार को घोषित किए गए। रतनगढ़, सरदारशहर व तारानगर में कांग्रेस का अध्यक्ष बनना लगभग तय है। इन तीनों निकायों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। रतननगर में भाजपा काे स्पष्ट बहुमत मिला। बीदासर और छापर में भाजपा निर्दलीयों के सहारे जाेड़-तोड़ से बोर्ड बनाने में सफल हो सकती है।

सुजानगढ़ नगर परिषद में कांग्रेस को बहुमत तो नहीं मिला, पर बहुमत के करीब होने के बावजूद यहां बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीयों का सहारा लेना पड़ेगा। यहां चेयरमैन के दावेदारों की सूची चार से अधिक होने के कारण उलटफेर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 60 में से अन्य 13 पार्षद चुने गए हैं। राजलदेसर और छापर में कांग्रेस और भाजपा के बराबर प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं।

दोनों जगह 7-7 अन्य प्रत्याशी जीते हैं। छापर में जीते 7 निर्दलीयों में से अधिकतर का झुकाव भाजपा की ओर है, जबकि राजलदेसर में कांग्रेस की ओर जाता दिख रहा है। राजलदेसर में भाजपा की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। बतादें कि निकायों में मुखिया का आरक्षण राजलदेसर में एससी महिला, छापर में ओबीसी एवं सुजानगढ़ में सामान्य महिला को छोड़कर अन्य तारानगर, रतनगढ़, सरदारशहर, बीदासर व रतननगर में सामान्य है।

जिले के आठ में से चार निकायों में बोर्ड बनाने में निर्दलीय किंगमेकर बनेंगे। सुजानगढ़ में 60 में कांग्रेस के 28 प्रत्याशी जीते हैं, यहां दो निर्दलीय के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। छापर में भाजपा व कांग्रेस के 9-9 जीते हैं, यहां बहुमत का आंकड़ा निर्दलीय के सहारे पूरा होगा। कमोबेश यही स्थिति राजलदेसर में है।

यहां भाजपा और कांग्रेस के 14-14 प्रत्याशी जीते हैं, यहां निर्दलीय बोर्ड बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। बीदासर में 35 में से 16 भाजपा, 13 कांग्रेस और 6 निर्दलीय हैं। छह निर्दलीय में 3 भाजपा और 3 कांग्रेस के बागी हैं। यहां भाजपा को 2 एवं कांग्रेस को बोर्ड बनाने के लिए 6 प्रत्याशियों की जरूरत पड़ेगी।

बीदासर मेंं भाजपा प्रत्याशी को मिला सिर्फ एक वोट

बीदासर के वार्ड 16 में भाजपा प्रत्याशी को मात्र एक ही वोट मिला है। यहां नोटा दूसरे नंबर पर रहा। वार्ड में कुल 606 मतदाताओं में से 405 वोट पोल हुए। इनमें विजेता कांग्रेस के युनूस को 401 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर नोटा को तीन वोट तथा भाजपा प्रत्याशी धर्मेन्द्र को मात्र एक ही वोट मिला।

तारानगर व रतनगढ़ नगर पालिका में कांग्रेस को 10 साल बाद बहुमत मिला

इस बार निकाय चुनाव में भाजपा को करारा झटका लगा है, इसका कारण भाजपा को केवल रतननगर नगरपालिका में स्पष्ट बहुमत मिलना है। 2015 में सरदारशहर, तारानगर, रतनगढ़, राजलदेसर, छापर व बीदासर में भाजपा का बोर्ड बना था। अबकी बार रतनगढ़, तारानगर व सरदारशहर में कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत मिल गया है, यहां भाजपा को सीधा नुकसान हुआ है।

तारानगर व रतनगढ़ में कांग्रेस को 10 साल बाद बहुमत मिला है। तारानगर में नरेंद्र बुडानिया व सरदारशहर में भंवरलाल शर्मा कांग्रेस विधायक है, जबकि रतनगढ़ में अभिनेष महर्षि भाजपा विधायक है। चूरू विधायक एवं उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ही इस बार निकाय चुनाव में अपनी प्रतिष्ठा बचा पाए है।

रतननगर नगरपालिका क्षेत्र में चूरू विधानसभा में आता है, जबकि रतनगढ़ विधायक महर्षि के विधानसभा क्षेत्र में रतनगढ़, राजलदेसर व छापर निकाय है, इनमें से किसी में भाजपा को बहुमत नहीं मिला, जबकि पहले यहां भाजपा को बोर्ड था। अब छापर व राजलदेसर में भाजपा जोड़-तोड़ से निर्दलीयों के सहारे बोर्ड बना सकती है, राजलदेसर में संभावना कम ही है।

आगे : 7 को सभापति व पालिकाध्यक्ष का चुनाव

सुजानगढ़ में सभापति एवं सात पालिकाओं में चेयरमैन के चुनाव 7 फरवरी को होंगे, इसके लिए नामांकन प्रक्रिया एक फरवरी से शुरू हो जाएगी। 8 फरवरी उप सभापति व उप पालिकाध्यक्ष के चुनाव होंगे।

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