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मौसम:दिन-रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी, आज बारिश की संभावना

चूरू3 घंटे पहले
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एक से तीन फरवरी तक दिन और तापमान के तापमान बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार को बीकानेर संभाग में हल्की से तेज बारिश होने की संभावना है। इसके बाद दो दिन तक कोहरा रहेगा। बुधवार को अधिकतम 29.2 एवं न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री रहा।

मंगलवार को अधिकतम 31.3 एवं न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री था। 24 घंटे में दिन के तापमान में 2.1 डिग्री की गिरावट और रात के तापमान में .9 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक आरएस शर्मा का कहना है कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण अब मौसम में बदलाव होगा और हल्की से तेज बारिश होगी।

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