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अपहरण:मैणासर में नाबालिग को भगाकर ले जाने के बाद तनाव, आरएसी का जाब्ता तैनात

रतनगढ़एक घंटा पहले
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गांव मैणासर में 17 वर्षीय नाबालिग को भगाकर ले जाने और शहर में रामचंद्र पार्क के पास हुई फायरिंग की घटना के बाद शुक्रवार को पुलिस मुस्तैद रही। मैणासर में गुरुवार शाम तनाव बढ़ने के बाद सीआई महेंद्र कुमार मय पुलिस टीम के मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों में समझाइश करवाकर दो लोगों को हिरासत में लिया। शुक्रवार को गांव में आरएसी जवानों का जाब्ता तैनात किया, वहीं हाईवे पुलिस ने गश्त की।

शहर में भी अशोक स्तंभ, बस स्टैंड तथा रामचंद्र पार्क के पास पुलिस तैनात रही। फायरिंग की घटना में फरार आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कई जगह दबिश दी, लेकिन देर शाम तक सुराग नहीं लगा। उल्लेखनीय है कि रामचंद्र पार्क के पास राशन डीलर की दुकान के आगे लाइन में लगने की बात को लेकर हुई फायरिंग में एक युवक घायल हुआ था।

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