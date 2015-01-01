पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्रशिक्षण:मनरेगा कार्यों में महिला मेट की संख्या 50 फीसदी से ज्यादा करने को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ

रतनगढ़3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • रतनगढ़ के गोगासर व सरदारशहर में कार्यक्रम हुआ, हाजिरी भरने सहित अन्य कार्यों की जानकारी दी

राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए अभियान के अंतर्गत नरेगा कार्यों में महिला मेट की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक करने के लिए गुरुवार को ग्राम पंचायत गोगासर में प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। गोगासर सहित मेलूसर, हामूसर, पाबूसर, भाणूदा की महिला मैट को कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया गया।

इस दौरान जेईएन विकास दाधीच व ग्राम विकास अधिकारी सीताराम स्वामी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण व महिला उत्थान के लिए नरेगा कार्यों से महिलाओं को जोड़कर उन्हें रोजगार देने तथा नरेगा कार्यों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है।

इस अवसर पर महावीर प्रसाद पारीक, सुरेश पारीक, भंवरलाल पांडिया, सरपंच पूनम सैनी, ओमप्रकाश सैनी, सचिन पारीक, एलडीसी बीरबल, प्रभुसिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। सरदारशहर |

राजीव गांधी सेवा केंद्र में बुधवार को ग्राम पंचायतों के मेट काे प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर कनिष्ठ तकनीकी सहायक अमरीक सिंह ने प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित मनरेगा के मैट को हाजिरी भरने सहित अन्य कार्याें की जानकारी दी। इस मौके पर अबरार अहमद, लक्ष्मणनाथ सिद्ध, मुकेश बाकोलिया, सुरेंद्र सिंह, भंवरलाल, मांगीलाल, रणजीत, शिवभगवान, घनश्याम माैजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें