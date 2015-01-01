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तैयार:अस्पताल में वार्ड व बेड बढेंगे पोस्ट कोविड क्लिनिक खुलेंगे

चूरूएक घंटा पहले
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  • पोस्ट कोविड मरीजों के बढ़ते मामलों से सरकार चिंतित

कोविड से ज्यादा पोस्ट कोविड के मामलों को चिकित्सा विभाग ही नहीं राज्य सरकार ने गंभीर माना है। पिछले कई दिनों से संक्रमण के मामले बढ़ने को लेकर राज्य सरकार गंभीर हो गई है। शुक्रवार शाम सीएम अशोक गहलोत ने ली वीसी में प्रत्येक जिले के मुख्यालय स्थित डेडिकेटेड अस्पताल में पोस्ट कोविड मरीजों के लिए अतिरिक्ति वार्ड और आईसीयू की सुविधा मुहैया करवाने के सीएमएचओ और अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए है।

सीएम ने माना कि आक्सीजन लेवल कम होने के मामले गंभीर है, इसलिए अब तक आक्सीजन लेवल जांचने के लिए एएनएम स्तर के चिकित्साकर्मियों को ऑक्सीमीटर दिए है।अब आशा सहयोगिनियों को भी ऑक्सीमीटर दिए जा रहे हैं ताकि गांव-ढाणी तक लोगों को ऑक्सीजन लेवल जांच की सुविधा मिल सके और वे इस महामारी के खतरे से बच सकें। उन्होंने कहा कि निगेटिव हुए लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं के निदान के लिए हर जिले में पोस्ट-कोविड क्लिनिक शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं।

जिला मुख्यालय के डेडिकेटेड डीबी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. एफएच गौरी ने बताया कि वीसी में पोस्ट कोविड मरीजों के लिए अतिरिक्त वार्ड शुरू करने के निर्देश दिए है। इसके बारे में स्पष्ट निर्देश एक-दो चिकित्सा निदेशालय से आने की संभावना है, इसके बाद व्यवस्था में सुधार व बदलाव करेंगे।

फिलहाल सारी वार्ड में 18 बेड है। हालांकि इस वार्ड के मरीजों के लिए आक्सीजन और वेंटिलेटर जैसी सुविधा है। सारी वार्ड में अब तक 223 मरीज उपचार ले चुके हैं, जिनमें से 8 की मौत हो गई। ये आंकड़े जिला मुख्यालय के अस्पताल के हैं, इनमें रैफर मरीजों में से कई जयपुर, बीकानेर के अस्पताल में मौत हो चुकी है। अधीक्षक डॉ. गौरी ने कहा कि इस बारे में कलेक्टर से चर्चा करके व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाएगा।

सीएम ने वीसी में पोस्ट कोविड के मरीजों को उपचार की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के दिए निर्देश

बतादें कि दैनिक भास्कर के 20 नवंबर के अंक में कोविड से ज्यादा पोस्ट कोविड खतरनाक...समाचार प्रकाशित होने के बाद चिकित्सा महकमे में हलचल है। इससे पहले 10 नवंबर को चिकित्सा निदेशालय ने सभी जिला मुख्यालय के अस्पताल में पोस्ट कोविड मरीजों को आईसीयू जैसी सुविधाएं देने के निर्देश दिए थे।

...इधर, मेडिकल कॉलेज के छात्र सहित जिले में 28 नए कोरोना संक्रमित मिले

जिले में शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज के छात्र सहित 28 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें चूरू और राजगढ़ के 6-6, रतनगढ़ में 7, सरदारशहर में 4, सुजानगढ़ में 2, तारानगर में 3 कोरोना के मरीज शामिल हैं। जिले में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 4966 हो गया है।

इस बीच राहत की खबर ये है कि जिले में 42 कोरोना से रिकवर होकर डिस्चार्ज हुए हैं, इनमें 21 मरीज चूरू के हैं। जिले में गुरुवार को 643 सैंपल में से 586 निगेटिव हुए, जबकि 28 संक्रमित मिले हैं। इधर, पिछले एक महीने से कोरोना जांच का दायरा कम हो गया है। जिले में 18 कोरोना सैंपल जांच केंद्र होने के बावजूद चूरू मुख्यालय को छोड़कर सैंपलिंग कम हो रही है, जबकि मेडिकल कॉलेज की लैब की प्रतिदिन जांच की क्षमता तीन हजार से अधिक है।

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