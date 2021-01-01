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समस्या:टंकी के पास दूषित पानी जमा होने से बीमारी का अंदेशा रोज गंदे पानी में उतर कर सप्लाई खोलने जाते हैं कर्मचारी

दांता3 घंटे पहले
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  • दांता की समस्या, बार-बार शिकायत करने के बावजूद नहीं हो रहा समस्या का समाधान

दांता ग्राम पंचायत की अनदेखी के चलते राजकीय चिकित्सालय के पास जलदाय विभाग की पानी की टंकी के पास लगे पानी के वाॅल के पास लंबे समय से गंदा पानी फैला हुआ है। इससे बीमारी फैलने की आशंका है।

वाॅल से गंदे पानी का रिसाव पाइप लाइन में हो सकता है। जलदाय विभाग के कर्मचारी जब वाॅल खोलने जाते हैं तो उसी गंदे पानी में बैठकर खोलना पड़ता है। गांव में कई जगह सड़कों पर नालियों का गंदा पानी भरा है। जलदाय विभाग की पानी की टंकी के पास जमा नालियों का गंदा पानी परेशानी का सबब बना हुआ है। जिसके चलते अस्मपताल जाने वाले मरीजों को भी परेशानी होती है। राजकीय चिकित्सालय के पास पानी की टंकी के आसपास लंबे समय से गंदे पानी का तालाब बना हुआ है।

इस टंकी से आमजन को पीने का पानी सप्लाई किया जाता है। कई नालियों में एक वर्ष में एक बार भी सफाई नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि टंकी के पास जमा गंदे पानी को लेकर ग्राम पंचायत को काफी बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है। लंबे समय से गंदा पानी जमा हुआ है। मामले में उपसरपंच कैलाश कुमावत का कहना है कि टंकी के पास जो गंदा पानी फैला हुआ है, उसके लिए पाइप लाइन डालने की सेंक्शन निकाली गई है। गंदे पानी को अन्यत्र निकाला जाएगा। जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।

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