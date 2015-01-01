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सऊदी में ड्राइवर जीजा-साले के घरों पर एनआईए का छापा:विदेश में फंडिंग और गाेल्ड तस्करी से जुड़ा हाे सकता है मामला

फतेहपुर34 मिनट पहले
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कार्रवाई के बाद फतेहपुर थाने में मौजूद एनआईए की टीम और स्थानीय पुलिस।
  • राेलसाहबसर व गोडिया छोटा में कार्रवाई, विदेश में फंडिंग और गाेल्ड तस्करी से जुड़ा हाे सकता है मामला

फतेहपुर इलाके में शनिवार को एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सऊदी में ड्राइवर जीजा-साले के रोलसाहबसर व गोडिया छोटा गांव स्थित घरों पर छापेमार कार्रवाई की। जिले में संभवतया एनआईए की यह पहली कार्रवाई है। कार्रवाई को विदेशी फंडिंग और साेने की तस्करी से जुड़ा माना जा रहा है।

दिल्ली से आई टीम ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बताकर कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। सूत्रों के अनुसार, शनिवार सुबह पांच बजे एनआईए की टीम ने पहले रोलसाहबसर के अयूब के घर दबिश दी। यहां तलाशी लेकर कागजात खंगाले और परिजनों से पूछताछ की।

दूसरी कार्रवाई मुदियार के यहां गोडिया गांव में हुई। यहां भी कागजात खंगाले। कार्रवाई से स्थानीय पुलिस को दूर रखा गया। घराें तक पहुंचने के लिए भी पहले सीकर क्यूआरटी व स्थानीय पुलिस आगे चल रही थी। उसकाे बाद में पीछे कर दिया गया। जांच के बाद टीम दिल्ली लौट गई।

अलसुबह 5 बजे 6 गाड़ियों ने उड़ाई नींद
अयूब और मुदियार रिश्ते में जीजा-साला बताए जा रहे हैं। दाेनाें लंबे समय से सऊदी अरब में ड्राइवरी कर रहे हैं। दाेनाें के परिजनाें से पूछा गया कि वे कब आए व कब गए। रोलसाबसर व गोडिया में सुबह पांच बजे एक साथ छह गाड़ियां पहुंची ताे ग्रामीणाें की नींद उड़ गई, लोग सकते में आ गए। दिनभर कार्रवाई की चर्चा रही।

पुलिस से केवल मांगी थी इमदाद
सीकर पुलिस अधीक्षक डा. गगनदीप सिंगला ने बताया कि एनआईए टीम के अफसराें ने केवल पुलिस इमदाद मांगी थी। इसके अलावा स्थानीय पुलिस से काेई जानकारी शेयर नहीं की गई।

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