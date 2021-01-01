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चोरी का मामला:कसुंबी गांव में ज्वैलर्स की दुकान के ताले तोड़कर जेवरात चोरी

जसवंतगढ़3 घंटे पहले
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गांव कसुंबी में मंगलवार रात कोई व्यक्ति तंवरा रोड पर स्थित ज्वैलर्स की दुकान के ताले तोड़कर जेवरात चोरी कर ले गए। दुकान के मालिक शिवचंद पुखराज सोनी ने बताया कि चोर उसकी दुकान के ताले तोड़कर करीब 900 ग्राम चांदी का सामान व छह ग्राम सोने के लूंग बाली करीब एक लाख रुपए के जेवरात चोरी कर ले गए। चोरों ने दुकान का तोड़ा हुआ ताला पास में ही स्थित तालाब के किनारे फैंक गए। आसपास के दुकान वालों ने सूचना दी, तो उसने अपनी दुकान की संभाल की। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने भी मौका निरीक्षण कर घटना की जानकारी ली।

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