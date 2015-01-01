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कार्रवाई:जिले के 18 लोगों को गुंडा एक्ट में एसपी ने किया जिला बदर

झुंझुनूंएक घंटा पहले
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  • जिस जिले में रहेंगे, वहां थाने में देनी होगी हाजिरी

एसपी ने जिले के 18 बदमाशाें के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई करते हुए जिला बदर किया है। एसपी के मुताबिक झुंझुनूं निवासी शाैकत अली, बिसाऊ निवासी मनाेज कुमार, ताजीजा निवासी अजय उर्फ पिंटू, कुहाड़वास निवासी अखिलेश उर्फ बंटी, सुखवीर जाेगी, खानपुर निवासी सुशील कुमार जाट, मंडावा निवासी विजेश, भंवरलाल मेघवाल, टमकाेर निवासी रणवीर, मुकुंदगढ़ निवासी रिद्धकरण, शाैकत, इस्लामपुर निवासी मुबारिक हुसैन, सूरजगढ़ के शिंभु कुम्हार, हंसासर निवासी शीशराम मेघवाल, नवलगढ़ निवासी मनाेज कुमार उर्फ मन्नी भाई, झुंझुनूं निवासी मुबारिक अली, मुकेश कुमार व मंडावा निवासी रणवीर उर्फ रणधीर है। इनकाे जिस जिले में रहने के लिए कहा गया है वहां के थाने में राेजाना उपस्थिति देनी हाेगी। गौरतलब है कि इनमें से कुछ को एक महीने और कुछ को छह महीने के लिए जिला बदर किया गया है। इससे पहले गुरुवार को भी 6 को जिला बदर किया था।

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