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कार्रवाई:बख्तावरपुरा में बैंक लूटने की याेजना बनाते 3 जने गिरफ्तार

बगड़7 मिनट पहले
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  • दाे बाल अपचारी निरुद्ध

माैज मस्ती के लिए बैंक लूटने की फिराक में घूम रहे पांच जनाें काे पुलिस ने मंगलवार रात बख्तावरपुरा के पास पकड़ा है। इनमें दाे बाल अपचारी भी शामिल हैं। ये इनमें अधिकांश काॅलेज व स्कूल में पढ़ने वाले हैं। इनके पास से देशी कट्टा व अन्य हथियार तथा स्काॅर्पियाें बरामद की गई है। थानाधिकारी श्रवण कुमार ने बताया कि मंगलवार रात खुडाना में निजी वाहन से एक गुमशुदा की तलाश के लिए गए थे।

इसी दौरान सूचना मिली की बख्तावरपुरा बस स्टैंड से आगे मैन रोड पर एक काले शीशे की स्कॉर्पियो में चार पांच लड़के बैठे हैं। जिनके पास हथियार हैं। सूचना पर एचसी रामचंद्र, कांस्टेबल रूपेंद्र, महेंद्र धर्मपाल व कांस्टेबल चालक अशोक बख्तावरपुरा पहुंचे। पुलिस ने स्काॅर्पियाे में बैठे अहिराें की ढाणी तन साेनासर निवासी सचिन उर्फ सेठी मेघवाल, साेनासर निवासी बलवान स्वामी, लालपुर निवासी विनय उर्फ थोलिया जाट निवासी तथा दाे बाल अपचारी काे पकड़ लिया।

तलाशी में इनके पास देसी कट्टा, एक कारतूस, लोहे का सरिया व तीन पाइप मिले। पुलिस सभी काे थाने लेकर आई। पुलिस ने पूछताछ में पता चला कि ये लाेग माैज मस्ती के लिए रुपए की जरुरत हाेने पर बैंक लूटने के इरादे से आए थे। पूछताछ में पता चला कि दाे आराेपी स्कूल में पढ़ते है। एक काॅलेज में पढ़ता है। सचिन ने झुंझुनूं में हेयर सैलून की दुकान कर रखी है।

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