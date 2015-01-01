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चिराना में ऑनलाइन ठगी:बिना ओटीपी बताए खाते से 30 हजार रु. पार किए

झुंझनुं3 घंटे पहले
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बैंक खाते से बिना ओटीपी बताए भी 30 हजार रुपए खाते से निकलने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने साइबर सेल में मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार ग्राम पचायत बागोरियो की ढाणी में स्थित नेहरावाली ढाणी निवासी संदीप सैनी का सीकर एक्सिस बैंक में बचत खाता है।

उसके पास बुधवार को दोपहर 12.11 बजे एक साथ दो मैसेज आए। एक में ओटीपी व दूसरे में खाते से 30 हजार रुपए डेबिट होने का मैसेज था। उसने ना अपना एटीएम किसी को दिया और ना ही ओटीपी बताया। उसके बावजूद उसके खाते से 30 हजार रुपए पार हो गए।

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