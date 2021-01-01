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अवैध शराब:झुंझनूं जिले में नवलगढ़ सहित 5 स्थानों पर कार्रवाई में 32 लीटर अवैध शराब जब्त, 2 हजार लीटर वॉश नष्ट की

झुंझनूंएक घंटा पहले
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अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए। - Dainik Bhaskar
अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए।
  • आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान चिड़ावा क्षेत्र के गांव भावठड़ी, कुलोठ, धिंगड़ीया, भीगोदना क्षेत्र व नवलगढ़ में जिला पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 32 लीटर अवैध शराब जब्त की है।

आबकारी विभाग ने इस संबंध में आठ 8 मामले दर्ज किए हैं। इन स्थानों से 32 लीटर हथकड़ शराब, शराब भरे जरिकेन व 60 पव्वे देसी शराब बरामद की है। टीम ने 2000 लीटर वॉश नष्ट की। संयुक्त रेड में 4 फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

रिपोर्ट: मोहम्मद मुस्लिम

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