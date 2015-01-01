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कोरोना अपडेट:34 काेराेना मरीज मिले, एक की मौत, जिले में अब तक 43 मरीजाें की काेराेना से माैत हाे चुकी है

झुंझुनूं2 घंटे पहले
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जिले में शनिवार काे काेराेना संक्रमण के 34 नए मरीज मिले। इसके बाद जिले में 3519 संक्रमित हाे गए हैं। दूसरी ओर जिले में काेराेना का सामना कर रहे 17 मरीजाें की रिपाेर्ट निगेटिव आ गई। जिले में अब तक 2897 पाॅजिटिव रिकवर हाे चुके हैं। काेराेना से एक मरीज की माैत हाे गई। जिले में अब तक 43 मरीजाें की काेराेना से माैत हाे चुकी है। चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नवलगढ़ में 8, चिड़ावा में 1, उदयपुरवाटी में 5, खेतड़ी में 4, मलसीसर में 2, सूरजगढ़ में 8, झुंझुनूं ग्रामीण में 3, झुंझुनूं शहर में 1 और बुहाना में 2 नए पाॅजिटिव मिले हैं।

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