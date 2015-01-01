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कोरोना अपडेट:जिले में 35 काेराेना रोगी मिले, एक मरीज की मौत, अब तक काेराेना से 44 माैतें हाे चुकी है

झुंझुनूं11 मिनट पहले
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जिले में काेराेना संक्रमण के गुरुवार काे 35 नए मरीज मिले है। इसके साथ ही जिले में 3706 पाॅजिटिव मिल चुके हैं। काेराेना का इलाज करा रहे 84 पाॅजिटिव मरीजाें की रिपाेर्ट निगेटिव आई है। एक मरीज की माैत हाे गई। अब तक काेराेना से 44 माैतें हाे चुकी है। सीएमएचओ डाॅ. छाेटेलाल गुर्जर और पीएमओ डाॅ. शुभकरण कालेर ने बताया कि जिले में सबसे ज्यादा 13 नए मरीज सूरजगढ़ ब्लाॅक में मिले है। नवलगढ़ में 5, चिड़ावा में 2, उदयपुरवाटी में 2, खेतड़ी में 4, मलसीसर में 4, झुंझुनूं ग्रामीण में 1, झुंझुनूं शहर में 3 और बुहाना में 1 संक्रमित मिला।

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