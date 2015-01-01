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कोरोना अपडेट:49 नए काेराेना मरीज मिले, 93 हुए निगेटिव

झुंझुनूंएक घंटा पहले
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जिले में शुक्रवार काे 49 काेराेना संक्रमण मरीज मिले हैं। इसके बाद जिले में 4005 पाॅजिटिव केस हाे गए हैं। दूसरी ओर जिले में काेराेना का इलाज करा रहे 93 मरीजाें की रिपाेर्ट निगेटिव आई है। अब तक 3489 संक्रमित निगेटिव हाे चुके हैं।

सीएमएचओ डाॅ. छाेटेलाल गुर्जर ने बताया कि जिले में नवलगढ़ में 4, चिड़ावा में 8, उदयपुरवाटी में 2, खेतड़ी में 8, मलसीसर में 7, सूरजगढ़ में 5, झुंझुनूं ग्रामीण में 5, झुंझुनूं शहर में 6 और बुहाना में 4 नए पाॅजिटिव मिले हैं।

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