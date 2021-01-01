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परीक्षा:बोधायन डिफेंस एकेडमी की मेगा टेस्ट सीरीज मे 900 ने दिया टेस्ट

चिड़ावा2 घंटे पहले
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क्षेत्र में नेवी-एयरफोर्स के रिकॉर्ड सलेक्शन देने वाली बौधायन डिफेंस एकेडमी मे रविवार को मेगा टेस्ट सीरीज का आयोजन हुआ। एकेडमी निदेशक अमित भास्कर ने बताया कि झुंझुनूं रोड चुंगी नाका चौराहे के पास संस्थान परिसर में आयोजित की गई इस सीरीज मे लगभग 900 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। भास्कर ने बताया एयरफोर्स व नेवी पर आधारित इस टेस्ट सीरीज के प्रथम दस विजेता अभ्यर्थियों को संस्था फीस मे शत-प्रतिशत और अन्य चालीस टॉप अभ्यर्थियों को भी साठ प्रतिशत की छूट देगी। मेगा टेस्ट सीरीज का रिजल्ट मंगलवार को घोषित किया जायेगा।

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