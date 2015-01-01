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कार्यक्रम:जीवन में परोपकार की भावना होने से बढ़ती है सकारात्मक सोच : डालमिया

चिड़ावाएक घंटा पहले
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डालमिया स्कूल वर्चुअल मीट में गुरुवार को उद्योगपति रघुहरि डालमिया छात्र-छात्राओं से ऑनलाइन रूबरू हुए। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में डालमिया शिक्षा समिति द्वारा चिड़ावा, तमिलनाडु, उड़ीसा और बिहार में संचालित स्कूलों के विद्यार्थियों से सवाल-जवाब किए। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन में परोपकार जैसे गुण होना जरूरी है, इससे सकारात्मक सोच बढ़ती है।

जल-पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को भी अपनाने पर जोर दिया। आयोजन के दूसरे दिन आरके वनवीर ईडी कल्याणपुर, प्रकाश अग्रवाल जीएम फाइनेंस राजगंगपुर, प्रकाश काथीरवेल्यू डीजीएम एचआर डालमियापुरम ने भी डिजिटल संबोधन दिया। सीईओ डॉ. आर विलियम्स ने कोरोना दौर में पांच राज्यों के 550 विद्यार्थियों द्वारा वर्चुअल मीट में ”आपदा में अवसर डीवीएम की एक नयी पहल” को ध्येय मानकर ज्ञान के आदान-प्रदान की सराहना की। असेम्बली (प्रार्थना सभा) कंपनी स्कूल कल्याणपुर बिहार के छात्र-छात्राओं ने की। डीवीएम चिड़ावा के प्राचार्य जयदेबकर ने बताया कि खुशी गोयल, गरिमा केडिया, अनमोल राव, समीक्षा, कृष्णनव, पराग सहल, इशिका, सुंदरम कुमार त्रिपाठी, यश नूनिया, अनंत कृष्ण सक्सेना, अनुकूल, रितिका गोयल सहित अन्य विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इस दौरान कमला सरस्वाथी, शर्मिला हरिप्रसाद प्राचार्या रामकृष्णा स्कूल, सुब्बैया आईडीजीएम काॅपोरेट डालमियापुरम, गुरुराजन डीईडी फाइनेंस डीसीवीआई डालमियापुरम, जयाशिलन सिंगर, मोहनदास सिंगर, सुरिया काठी मूर्ति, राधिका महेश, डाॅ. रेनिशा राजा रंजीत सिंह, इंदु सेल्वा मुथुकुमार, पांचों विद्यालयों के प्राचार्य डाॅ. आरके द्विवेदी, जयदेबकर, कैप्टन पिल्लई, अरूण कुमार, श्रीधर आदि मौजूद थे।

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