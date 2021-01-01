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कार्रवाई:छात्रा से दुष्कर्म का आराेपी गिरफ्तार

झुंझुनूं7 घंटे पहले
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परीक्षा देने गई छात्रा काे बंधक बनाकर दुष्कर्म के मामले में चार माह से वांछित आराेपी काे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एससी-एसटी सैल के डीएसपी देवेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आराेपी भैरू काॅलाेनी टाेडी (गुढ़ागाैड़जी) निवासी दिनेश कुमार (22) है। उसके खिलाफ झुंझुनूं की छात्रा ने गुढ़ागाैड़जी थाने में मामला दर्ज कराया था।

पीड़िता ने बताया कि वह 20 सितंबर काे परीक्षा देने गुढ़ा गई थी। आराेपी ने उसका अपहरण कर बंधक बना लिया और एक सप्ताह तक अलग-अलग स्थानाें पर ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। मामला दर्ज हाेने के बाद से पुलिस आराेपी की तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना के बाद दबिश देकर दिनेश कुमार काे गिरफ्तार किया। उसे साेमवार काे काेर्ट में पेश किया जाएगा।

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