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कार्रवाई:गांजा बेचते पकड़े गए आरोपी को जेल भेजा

झुंझुनूं2 घंटे पहले
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काेतवाली पुलिस ने शहर के अफसाना जाेहड़ के पास एक मकान से गिरफ्तार गांजा बेचने के आरोपी को रिमांड अवधि पूरी हाेने पर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने इस मकान पर दबिश देकर वहां से दाे किलाे 100 ग्राम गांजा, इलेक्ट्रिक तराजू, पुड़िया बनाने के लिए लाई गई पाॅलीथिन की थैलियां और अन्य सामान जब्त कर बजावा निवासी रवि पुत्र झाबर सिंह काे गिरफ्तार किया था जबकि बुडाना निवासी राहुल पुत्र प्रदीप जाट माैके से भाग गया था। आरोपी काे पुलिस ने पूछताछ के लिए तीन दिन के रिमांड पर लिया था। पूछताछ में सामने आया कि आराेपी दूसरे राज्याें से गांजा लाकर यहां पुड़िया बना कर बेच रहा था।

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