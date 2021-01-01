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कार्रवाई:बिजली कर्मचारियों पर हमला करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार

खेतड़ी7 घंटे पहले
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पुलिस थाना खेतड़ी में बिजली कर्मचारियों पर हमला करने वाले को गिरफ्तार किया गया। खेतड़ी थानाधिकारी सुरेन्द्र देगड़ा ने बताया कि थाने में बबाई के सहायक अभियंता अशोक कुमार ने रिर्पोट 29 जनवरी को दर्ज करवाई कि की वह और तकनीकी कर्मचारी रजनीश सैनी व संदीप शर्मा सरकारी वाहन से ढ़ाणी सौ बीघा तन माधोगढ़ में जांच के लिए गए थे। बाल भारत स्कूल के पास सर्तकता टीम द्वारा जांच की जा रही थी तभी वहां पर धर्मपाल पुत्र विजयसिंह व उसके परिवार के लोग आए और लाठी व डंडों से मारपीट की थी।

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