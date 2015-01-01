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शुद्ध के लिए युद्ध अभियान:झुंझुनू में 13 दिन में 54 सैंपल लिए, इनमें 7 बार रसगुल्ले, 5 बार मावा और 4 बार कलाकंद के सैंपल ले चुके

झुंझुनूएक घंटा पहले
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13 दिन में लिए गए सैंपलों को देखें तो सबसे ज्यादा बार रसगुल्ले के सैंपल लिए गए हैं। (प्रतिकात्मक फोटो)
  • मजेदार ये है कि चिकित्सा विभाग द्वारा एक ही तरह की मिठाइयों के सैंपल बार-बार ले रहा

मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में चिकित्सा विभाग की 13 दिन में हुई कार्रवाई में 54 सैंपल लिए गए हैं। इनमें 46 सैंपल ताे चिकित्सा विभाग ने लिए हैं। वहीं 8 सैंपल स्पेशल पुलिस टीम की कार्रवाई के बाद लिए गए। इसमें मजेदार ये है कि चिकित्सा विभाग द्वारा एक ही तरह की मिठाइयों के सैंपल बार-बार ले रहा है।

13 दिन में लिए गए सैंपलों को देखें तो सबसे ज्यादा बार रसगुल्ले के सैंपल लिए गए हैं। इसके बाद मावा और कलाकंद के सैंपल लिए गए हैं। विभाग ने 8 सैंपल खाद्य तेल के लिए हैं। जिले में चिकित्सा विभाग का यह अभियान 26 अक्टूबर काे शुरू हुआ था। इसमें पहले दिन 11 सैंपल लिए गए थे। चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा की टीम ने चिड़ावा, बुहाना, सिंघाना और सूरजगढ़ कस्बों में ही अधिकतर कार्रवाई की है।

जिला मुख्यालय पर पांच बार सैंपल लिए गए। विभाग ने 27 अक्टूबर को 4 सैंपल, 28 अक्टूबर को 7 सैंपल, 29 अक्टूबर को 4 सैंपल, 30 अक्टूबर को 6 सैंपल और 31 अक्टूबर को 6 सैंपल लिए। नवंबर में छह दिन में 16 सैंपल लिए गए हैं। इनमें 1 नवंबर को 4, 3 नवंबर को 4, 4 नवंबर को 3 और 5 नवंबर को 2 सैंपल लिए गए। 3 नवंबर को स्पेशल टीम ने दाे जगह कार्रवाई करते हुए पचेरी और सूरजगढ़ में 8 सैंपल लिए गए। चिकित्सा विभाग ने 2 नवंबर काे एक भी सैंपल नहीं लिया।

रसगुल्ले पर विभाग का जोर, पर मिलावट नहीं मिली
चिकित्सा विभाग की सैंपल लेने को लेकर कार्यशैली हमेशा विवादों में रही है। इस बार महा अभियान चलाने के बाद भी चिकित्सा विभाग बड़ी कार्रवाई करने की जगह सैंपल लेने की रस्म निभा रहा है। अभियान के कुल 13 दिन में हुई कार्रवाई को देखें तो चिकित्सा विभाग ने 7 बार रसगुल्ले के सैंपल लिए हैं। इसके बाद खाद्य तेल, नमकीन, पैकिंग दूध और कलाकंद के सैंपल लिए हैं।

रसगुल्ला, मावा और नमकीन का सैंपल लिया
जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग ने चिड़ावा, बुहाना सूरजगढ़ में रसगुल्ला, नमकीन और मावा के तीन सैंपल लिए हैं। चिड़ावा में बाइपास पर संजय मिष्ठान भंडार से रसगुल्ले का सैंपल लिया। इसके बाद सूरजगढ़ कस्बे में गणेश मिष्ठान भंडार से मावा और बुहाना में चिड़ावा मिष्ठान भंडार से नमकीन का सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाया गया है।

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