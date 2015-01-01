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एजुकेशन:पांचवीं और आठवीं बाेर्ड काे लेकर असमजंस, अभी तक न ताे आवेदन मांगे और न ही काेर्स तय हाे पाया

झुंझुनूंएक घंटा पहले
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फाइल फोटो
  • 10वीं और 12वीं के लिए काेर्स तय, लेकिन 5वीं-8वीं का अभी तक काेर्स ही तय नहीं

माध्यमिक शिक्षा बाेर्ड और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बाेर्ड अपनी कक्षाओं के लिए आवेदन भरवा रहा है। दाेनाें बाेर्ड ने 10वीं व 12वीं के लिए काेर्स तय कर दिया है, लेकिन प्रदेश में पांचवीं और आठवीं की बाेर्ड परीक्षाओं काे लेकर अभी तक असमजंस बना हुआ है।

इन कक्षाओं काे लेकर न तो परीक्षा के आवेदन मांगे गए हैं और न ही इन कक्षाओं काे लेकर काेर्स तय किया जा सका है। इसके चलते इन कक्षाओं के विद्यार्थी और उनके अभिभावक परेशान हैं। इस पर शिक्षा विभाग के नए सत्र में बिना परीक्षा प्रमाेट नहीं करने के निर्णय से लेकर भी अभी तक काेई फैसला नहीं किया जा सका है।

जानकारी के अनुसार माैसम में बदलाव और तापमान में कमी से आई सर्दी के कारण कोरोना की दूसरी लहर की आशंका बलवती हो रही है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में अवकाश 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। लेकिन पांचवीं और आठवीं बोर्ड के विद्यार्थी सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

इन कक्षाओं के लिए परीक्षा और पाठ्यक्रम तक तय नहीं हाे सका है। इधर प्रारम्भिक शिक्षा विभाग ने इन कक्षाओं काे लेकर सरकार से मार्गदर्शन मांगा हुआ है। लेकिन सरकार फैसला नहीं कर पाई है।

अब तक पढ़ाई शून्य : सरकारी व गैर सरकारी स्कूल 15 मार्च से ही बंद है। ऐसे में किसी भी स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई। ऑनलाइन कक्षाएं कुछ निजी स्कूलों में ही संचालित हुई है। इसमें भी अधिकांश सीबीएसई के हैं। राजस्थान बोर्ड से जुड़े स्कूलों में नाम मात्र की ऑनलाइन पढ़ाई हुई है। ग्रामीण क्षेत्र से अधिकांश बच्चे आते हैं, जहां ऑनलाइन कक्षाएं नहीं लगी।

इस बार बिना परीक्षा प्रमाेट नहीं करने के आदेश

पांचवीं व आठवीं बोर्ड परीक्षा पिछले सत्र में भी आयोजित नहीं हो पाई थी। पिछले सत्र में ये परीक्षा मार्च अप्रैल में होनी थी। लेकिन काेराेना के चलते लगे लाॅकडाउन के चलते इन परीक्षाओं काे रद्द कर दिया गया था। इसके बाद इन कक्षाओं के सभी विद्यार्थियाें काे प्रमाेट कर अगली कक्षाओं में भेज दिया गया।

लेकिन हाल ही शिक्षा विभाग ने नए सत्र में बिना परीक्षा किसी भी विद्यार्थी काे प्रमाेट नहीं करने का निर्णय कर लिया है। इसके बाद इन बाेर्ड कक्षाओं में परीक्षा करानी हाेगी। लेकिन अभी तक आवेदन नहीं मांगे जाने से इसकाे लेकर स्थिति साफ नहीं हाे पा रही है। नवंबर में परीक्षा फार्म भरे जाते हैं। इस बार अभी तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है।

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