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स्वास्थ्य व्यवस्था:दीपावली पर बीडीके में बर्न यूनिट व आपातकालीन सेवाएं रहेंगी अलर्ट

झुंझुनूं3 घंटे पहले
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दीपावली के पर्व काे देखते हुए जिले के सबसे बड़े अस्पताल बीडीके अस्पताल में बर्न यूनिट और इमरजेंसी काे अलर्ट माेड पर रखा गया है। पीएमओ डाॅ. शुभकरण कालेर ने बताया कि दीपावली काे देखते हुए आपातकालीन यूनिट में चिकित्सकाें व नर्सिग स्टाफ काे विशेष रूप से तैनात किया गया है।

इसके साथ हर यूनिट में एक-एक विशेषज्ञ चिकित्सक काे ऑन काल अलर्ट किया गया है। बर्न यूनिट और ट्राेमा यूनिट में भी डाक्टराें और नर्सिग स्टाफ की 24 घंटे माैजूदगी सुनिश्चित की गई है। आपात स्थितियाें में बीडीके अस्पताल के हेल्पलाइन नंबर 01592-239999 पर संपर्क किया ता सकता है।

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