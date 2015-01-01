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बलात्कार:होटल में बुलाकर काेल्ड ड्रिंक पिला युवती से किया दुष्कर्म

झुंझुनूंएक घंटा पहले
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एक युवती काे शहर के हाेटल में बुलाकर काेल्ड ड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस के मुताबिक गाेठड़ा नवलगढ़ निवासी युवती ने रतनादेसर निवासी अजीत सिंह व धानणी लक्ष्मणगढ़ निवासी विक्रम सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

जिसमें आराेप लगाया है कि आराेपियाें ने उसे झुंझुनूं के अग्रवाल हाेटल में बुलाकर काेल्ड्र ड्रिंक में नशीला पदार्थ डालकर पिला दिया। इससे वह बेहाेश हाे गई। आराेपियाें ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अश्लील फाेटाे खींच ली। इन्हें सार्वजनिक करने की धमकी देकर उससे एक लाख 15 हजार रुपए नकद व स्कूटी ले ली।

पुलिस जांच कर रही है। इसी तरह भाेलूराम की ढाणी तन ओजटू निवासी विवाहिता ने अपने ही रिश्तेदार के खिलाफ दुष्कर्म करने का मामला चिड़ावा थाने में दर्ज कराया है।

अवैध रूप से शराब बेचते पाए जाने पर एक गिरफ्तार

मंडावा. नगरपालिका चौक स्थित गैलेक्सी होटल के पास अवैध रूप से शराब बेचते पाए जाने पर पुलिस ने वार्ड चार निवासी अनिरुद्ध पुत्र गोरधन कुमावत को गिरफ्तार कर शराब जब्त की है। एसएचओ मुकेश कुमार चौधरी ने बताया कि गुरुवार की रात्रि को अनिरुद्ध गैलेक्सी होटल के पास शराब बेच रहा था। उसके पास से 23 बोतल बीयर और 13 पव्वे जब्त किए गए। उसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

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