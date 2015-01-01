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कार्रवाई:दोस्त की जगह परीक्षा देने आया, पकड़ा गया

झुंझुनूं3 घंटे पहले
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अपने दाेस्त की जगह एएनएम सप्लीमेंट्री परीक्षा देने आया नर्सिंग स्टुडेंट गुरुवार काे पकड़ा गया। उसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। सीआई मदनलाल कड़वासरा ने बताया कि पकड़ा गया आराेपी खेतड़ी निवासी वसीम अकरम(23) है। वसीम अपने दाेस्त सुलताना निवासी लाेकेश कुमार की जगह परीक्षा देने आया था।

उसने एडमिट कार्ड पर लाेकेश की जगह अपनी फाेटाे चस्पा कर ली थी। परीक्षा के दाैरान वीक्षक ने जब एडमिट कार्ड से मिलान किया ताे उस पर शक हुआ। उसे पूछा ताे उसने अपनी अपना नाम लाेकेश बताया। लेकिन कड़ी पूछताछ से वह सकपका गया। इसकी सूचना पुलिस काे दी गई।

परीक्षा केंद्र अधीक्षक रामाेतार ने काेतवाली में आराेपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। वसीम अकरम व लाेकेश दाेनाें चिड़ावा पढ़ते थे। वसीम पास हाे गया था। लेकिन लाेकेश का पेपर डयू रह गया था। अपने दाेस्त का पेपर हल करने के लिए वसीम एग्जाम देने आया था।

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