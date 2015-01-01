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बदलाव:सीबीएसई ने बदला बोर्ड पेपर का पैटर्न, हिंदी और अंग्रेेजी में पहले पार्ट में होंगे मल्टीपल चॉइस के प्रश्न

झुंझुनूं11 मिनट पहले
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  • 10वीं कक्षा के हिंदी में और 12वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय में अब दो ही खंड होंगे

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बाेर्ड सीबीएसई ने 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया है। ये बदलाव इसी सत्र 2020-21 से लागू हो गया है। जिसकी जानकारी सीबीएसई ने वेबसाइट पर जारी की है। नए पैटर्न के आधार पर माॅडल व सैंपल पेपर जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार सीबीएसई ने 10वीं हिंदी विषय में सर्वाधिक परिवर्तन किया है।

अब हिंदी विषय के पेपर में अब केवल दो खंड में प्रश्न रहेंगे। पहले खंड में वस्तुनिष्ठ प्रकार के तथा दूसरे खंड में लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह 12वीं के अंग्रेजी विषय में भी बदलाव किया है। अब तक तीन खंड में प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन अब केवल दो खंड में ही प्रश्न पूछे जाएंगे।

पहले खंड में बहुविकल्पीय प्रकार के व दूसरे खंड में लघु तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इनके अलावा 12वीं के जीव विज्ञान के प्रश्नपत्र में पांच की जगह चार भाग होंगे। लेकिन इनमें प्रश्नों की संख्या 27 से बढ़ाकर 33 कर दी गई है। मनोविज्ञान विषय में वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या 17 से बढ़ाकर 21 कर दी गयी है।

कला संकाय में कई विषयों में प्रश्न की संख्या घटाई है। 12वीं में मल्टीपल च्वाॅइस वाले प्रश्नों की संख्या 18 से कम करते हुए 15 कर दी है। इनमें से भी केवल 14 प्रश्नों के उत्तर ही परीक्षार्थियाें काे देने हाेंगे।

सैंपल पेपर से ले बदलाव की जानकारी, मिलेगा फायदा
सीबीएसई के सिटी काेर्डिनेटर डाॅ. रविशंकर शर्मा ने बताया कि सीबीएसई ने बदलाव की जानकारी खुद की वेबसाइट पर सैंपल पेपर के जरिए दे दी है। इनकी मदद से बाेर्ड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी इसकी जानकारी ले सकते हैं। इस बार काेराेना के चलते सीबीएसई ने काेर्स काे घटा दिया था। जिसके बाद बाेर्ड परीक्षाओं में बदलाव हुए हैं।

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