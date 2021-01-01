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पल्स पोलियो अभियान:कलेक्टर और एसपी ने पिलाई पोलियो खुराक

झुंझुनूं7 घंटे पहले
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पल्स पाेलियाे अभियान की जिले में रविवार काे शुरुआत हुई। पहले दिन जिले में 1526 पाेलियाे बूथाें पर शून्य से 5 साल तक के बच्चाें काे पाेलियाेरोधी खुराक पिलाई गई। कलेक्टर यूडी खान और पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने अभियान का शुभारम्भ किया। पुलिस लाइन के सामने कच्ची बस्ती में कलेक्टर और एसपी ने राजस्थान दिव्यांग संस्थान के बूथ पर बच्चों को दवा पिलाई। जिला प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग की ओर से इस अभियान के तहत 2 लाख 63 हजार बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। आरसीएचओ डाॅ. दयानंद सिंह ने बताया कि सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने कई बूथ पर जाकर व्यवस्था देखी।

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