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धरना:कलेक्ट्रेट पर चल रहे किसानों के धरने काे 51 दिन हुए पूरे

झुंझुनूं7 घंटे पहले
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कृषि कानूनाें के विराेध में आंदाेलनरत किसानाें के कलेक्ट्रेट पर चल रहे धरने काे रविवार काे 51 दिन हाे गए। उम्मेदसिंह पूनिया की अध्यक्षता में धरना जारी रहा। धरने को वक्ताओं ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार किसानाें के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रही है। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विद्याधर ओलखा के नेतृत्व में किसानों का जत्था गाजीपुर बाॅर्डर पर राकेश टिकैत को समर्थन देने के लिए पहुंच गया।

धरने को कैप्टन शुभकरण महला, एडवाेकेट बजरंगलाल कैप्टन मोहनलाल, एडवाेकेट बजरंगलाल, डाॅ, अनील खीचड़, विक्रम दूलड, फूलचंद बुडानिया सहदेव कस्वा, धर्मपाल डारा, त्रिलोक सिंह, रामनारायण सिंह झाझड़िया, बचनसिंह मीणा, किशनलाल नायक, सुरेश कुमार बहादुरवास, शीशराम सिहाग, रामावतार, महिपाल सिंह बाबल ने संबाेधित किया।

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