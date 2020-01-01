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झुंझुनूं में 21 स्थानों पर वैक्सीनेशन हुआ:सीएमएचओ डॉ. छोटे लाल गुर्जर समेत 73 फीसदी हेल्थ वर्करों ने लगवाई वैक्सीन

झुंझुनूंएक घंटा पहले
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आज 35 वैक्सीनेशन साइट पर टीकाकरण का काम हुआ। - Dainik Bhaskar
आज 35 वैक्सीनेशन साइट पर टीकाकरण का काम हुआ।

जिले में कोरना वैक्सीनेशन का काम तेज हो गया है। बुधवार को जिले के 21 स्थानों में बनी 35 वैक्सीनेशन साइट पर टीकाकरण का काम हुआ। इस दौरान जिले में 73 फीसदी हेल्थ वर्कर दोपहर 1 बजे तक टीका लगवा चुके थे।

बीडीके अस्पताल में बने वैक्सीनेशन सेंटर पर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ छोटे लाल गुर्जर खुद भी कोरोना वैक्सीन का डोज लगवाया। सीएमएचओ डॉ. छोटे लाल गुर्जर ने बताया कि जिले में आगामी 3 फरवरी तक सभी पंजीकृत हेल्थ वर्करों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए आगामी 3 दिन की प्लानिंग बनाई जा चुकी है। इसमें 98 स्थानों पर 112 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं।

(रिपोर्ट- श्रीकांत पारीक, झुंझुनूं)

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