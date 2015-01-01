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मजबूरी:बाजार भाव और समर्थन मूल्य में ज्यादा अंतर नहीं होने से 5 दिन में सिर्फ 53.5 क्विंटल ही खरीद हुई

झुंझुनूंएक घंटा पहले
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  • लंबी सरकारी प्रक्रिया से बचने के लिए व्यापारियों को बेच रहे मूंग, रकम भी मिल रही तत्काल

समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद शुरू हुए पांच दिन हो गए, लेकिन बाजार भाव व समर्थन मूल्य में ज्यादा अंतर नहीं होने से किसान अपना अनाज खरीद केंद्र पर लेकर नहीं पहुंच रहे। पांच दिन के दौरान जिले के 15 खरीद केंद्र पर केवल 53.5 क्विंटल मूंग की ही आवक हुई है। विभागीय जानकारी के अनुसार बाजार भाव में ज्यादा अंतर नहीं होने से किसान भी लंबी सरकारी प्रक्रिया से बचने के लिए व्यापारियों को ही मूंग बेच रहे हैं। जिससे उन्हें अपनी फसल की रकम भी तत्काल मिल जाती है। समर्थन मूल्य पर अब तक सबसे ज्यादा सूरजगढ़ क्षेत्र में 49 क्विंटल तथा चिड़ावा में 4.5 क्विंटल की मूंग की खरीद हुई है। जबकि झुंझुनूं, मुकुंदगढ़ व उदयपुरवाटी क्षेत्र में कोई भी किसान मूंग लेकर खरीद केंद्र पर नहीं पहुंचा।

307 किसानों ने करवाया रजिस्ट्रेशन : समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने के लिए जिले में 15 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जहां मूंग बेचने के लिए 300 से ज्यादा किसानों ने पंजीयन करवा रखा है। झुंझुनूं में 115 व सूरजगढ़ में 85 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है।

मूंगफली के लिए 60 ने करवाया रजिस्ट्रेशन : सरकारी समिति की ओर से जिले में मूंगफली की समर्थन मूल्य पर सात केंद्रों पर ही खरीद की जाएगी। यहां मूंगफली बेचने के लिए पांच दिन में केवल 60 किसानों ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया है। विभागीय जानकारी के अनुसार खरीफ फसल की तिलहन फसल के लिए सात केंद्र झुंझुनूं, चिड़ावा, नवलगढ़, जसरापुर, भाटीवाड़, उदयपुरवाटी व गुढ़ागौड़जी में केंद्र तय किए गए है।
पंजीयन करवाने के बाद भी किसान समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने नहीं आ रहे है। हालांकि सूरजगढ़ व चिड़ावा क्षेत्र में कुछ मूंग की आवक हुई है। इसका बड़ा कारण समर्थन मूल्य व बाजार भाव में ज्यादा अंतर नहीं होना सामने आ रहा है। -संदीप शर्मा, उप जिस्ट्रार, सहकारी समितियां

बाजार भाव में 96 रुपए का अंतर

मूंग के समर्थन मूल्य व बाजार भाव में प्रति क्विंटल केवल 96 रुपए का अंतर है। जिसके चलते किसान खरीद पर नहीं आ रहे हैं। सरकार ने किसानों से मूंग खरीदने के लिए पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 146 रुपए बढ़ा कर समर्थन मूल्य 7196 रुपए प्रति क्विंटल किए थे, लेकिन बाजार भाव 7100 रुपए है। बावजूद इसके किसान समर्थन मूल्य पर अनाज बेचने में रुचि नहीं दिखा रहे।

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