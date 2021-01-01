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कार्रवाई:आबकारी ने साढ़े तीन हजार लीटर वाश नष्ट कराई, 5 पर केस दर्ज

खेतड़ी नगर7 घंटे पहले
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आबकारी पुलिस ने शनिवार को साढे तीन हजार लीटर वाश नष्ट की। पांच जनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। सीआई मोहनसिंह निर्वाण ने बताया कि जिला आबकारी अधिकारी सुमेर मीणा व सहायक आबकारी अधिकारी हुक्कुमसिंह सोढा के नेतृत्व में सिंघाना, बुहाना, कलवा, धुलवा, गादली, भिर्र व गोपाल पुरा में कार्रवाई करते हुए 76 लीटर हथकड़ शराब जब्त की। पुलिस को देखकर आरोपी भाग गए।

गादली थाना बुहाना निवासी छोटूसिंह राजपूत के कब्जे से दो लीटर, जसवंतसिंह राजपूत से पांच लीटर, गोपालपुरा तन पचेरी कलां निवासी से पांच लीटर, सिंघाना की पहाड़ी में सिंघाना निवासी नामालुम के कब्जे से 54 लीटर व गादली निवासी रामचंद मेघवाल के कब्जे से 10 लीटर हथकड़ शराब जब्त की। सिंघाना, गादली व गोपालपुरा में साढे तीन हजार लीटर वाश नष्ट की। पांचों आरोपी फरार हो गए।

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