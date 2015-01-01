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सिद्धमुख में किसानों का प्रदर्शन:किसानों ने मांगा हक, डेढ़ घंटे तक तहसील कार्यालय का गेट बंद रखकर प्रदर्शन किया

झुंझनुंएक घंटा पहले
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तहसील कार्यालय के आगे प्रदर्शन करते किसान।
  • नहर के पानी से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर सिद्धमुख में 37 दिन से धरना जारी

नहर से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर तहसील कार्यालय के आगे सिद्धमुख नहर संघर्ष समिति व स्वामीनाथन संघर्ष समिति की ओर से दिया जा रहा धरना शुक्रवार को 37वें दिन जारी रहा। शुक्रवार को किसानों ने तहसील कार्यालय के आगे डेढ़ घंटे तक नारेबाजी कर प्रदर्शन किया।

शहीद भगतसिंह कमेटी भी मसाना व शेरे हिंद सेना सिद्धमुख के सहयोग से किसानों ने डेढ़ घंटे तक तहसील कार्यालय को बंद रखकर विराेध जताया तथा किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। इस दौरान किसानों ने प्रशासन व सरकार पर किसानों की अनदेखी करने तथा लगातार मांग करने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करने का आरोप लगाया।

संघर्ष समिति संयोजक अशोक जांगिड़ ने कहा कि अब किसानों के सब्र का बांध टूट रहा है। किसान पिछले एक माह से अधिक समय से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे है, मगर प्रशासन व सरकार किसानों की अनदेखी कर उन्हें आंदोलन तेज करने के लिए मजबूर कर रही है। स्वामीनाथन संघर्ष समिति अध्यक्ष श्रवण टांडी ने कहा कि किसानों ने कई बार शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके देख लिया, हर बार प्रशासन झूठे आश्वासन देकर किसानों को गुमराह करके चला जाता है।

मगर इस बार किसान प्रशासन के झूठे आश्वासनों में नहीं आएंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। महेन्द्र सिंह सहारण ने कहा कि इस बार किसान आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे तथा रेगुलेशन के हिसाब से पानी लेकर रहेंगे।

प्रशासन को चाहिए कि वे किसानों की मांगों का समाधान करें। इस दौरान किसानों ने सिद्धमुख नहर की क़िलाबंदी किसानों के कब्जे में देने, नहर वितरिका में टेल तक पानी पहुंचाने, क्षेत्र के किसानों का बकाया बीमा क्लैम देने तथा जिन किसानों के डाटा अपलोड नहीं हुए है उनके डाटा अपलोड करने, नहर से जुड़े 14 गांवों को सिंचित कमांड में घोषित करने सहित अन्य 11 सूत्री मांगों का समाधान करने की मांग की।

किसानों के तहसील कार्यालय का गेट बंद कर प्रदर्शन करने की सूचना मिलने पर थानाधिकारी कृष्ण कुमार मौके पर पहुंचे तथा किसानों से वार्ता की। थानाधिकारी ने कहा कि किसानों की जो भी मांगें है, उनके बारे में उच्चाधिकारियों को अवगत करवाकर जो भी उचित कार्रवाई होगी करवाई जाएगी। समझाईश के बाद किसानों ने तहसील कार्यालय का गेट खाेला तथा प्रदर्शन समाप्त किया।

बाद में किसानों ने अनी मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया। इस मौके पर प्रभुराम सिहाग, हरिराम कस्वा, रणसिंह, भूपसिंह, शेरसिंह, इन्द्राज, महावीरसिंह, बनवारीलाल सहित रेजडी, गालड़, भीमसाना, राजपुरिया, चुबंकियागढ़, सादपुरा, ढाणी बडी, रामसराताल, तांबाखेडी, किशनपुरिया, टुंडाखेडी गांवों के किसान मौजूद थे।

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