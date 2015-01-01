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दीपोत्सव:जिले में 80 करोड़ का सोना और चांदी बिकी आज उदय योग में भी इतनी ही बिक्री की उम्मीद

झुंझुनूं11 मिनट पहले
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दो दिन में दुपहिया वाहनों की बिक्री होगी साढ़े दस करोड़ रुपए तक
  • जिलेभर में करीब 6 करोड़ की कारें बिकी, आज तीन गुणा बिक्री की उम्मीद

पंडितों के हिसाब से तिथियों में हुए बदलाव को देखते हुए इस बार गुरुवार और शुक्रवार को धनतेरस मनाई जाने के कारण पहली धनतेरस पर बाजारों में लंबे समय बाद खूब धन बरसा। सबसे ज्यादा जोर ज्वैलरी आइटम खरीदने पर रहा। शुक्रवार को पूरे जिले के ज्वैलरी शो रूम पर अनुमानित करीब 80 करोड़ रुपए के सोने और चांदी के जेवरात, चांदी के सिक्कों आदि की बिक्री हुई।

बाजार के पंडितों का मानना है कि शनिवार को इससे कुछ ज्यादा खरीदारी होने की उम्मीद है। कार बाजार में सभी तरह के ब्रांड की बात करें तो शुक्रवार को करीब छह करोड़ रुपए की कारें खरीदी गई जबकि शनिवार को इससे तीन गुणा यानी करीब 18 करोड़ की कारों की खरीद होने की उम्मीद है क्योंकि इतनी बुकिंग पहले से ही है। इसके अलावा इलेक्ट्राॅनिक बाजार में एक से डेढ़ करोड़, चार करोड़ रुपए की बाइक्स की बिक्री हो चुकी है। शनिवार को भी छह करोड़ रुपए से अधिक की बाइक्स बिकेगी।

ज्वैलरी में बूम इसलिए
गीतांजली ज्वैलर्स के चेयरमैन शिवकरण जानू बताते हैं, कोरोना काल में लोगों ने सोने और चांदी में निवेश करने में ज्यादा रुचि दिखाई है, क्योंकि प्राॅपर्टी की बजाय लोगों ने सोने और चांदी में रुपए लगाने में ज्यादा पसंद किया है। सोने और चांदी में पिछले साल के मुकाबले बढ़े हुए भावों के कारण भी खरीद का आंकड़ा बढ़ा है, भले ही जेवरात की मात्रा पिछले साल जितनी है। यही बात मुरलीधर राजकुमार ज्वैलर्स के राजकुमार सोनी कहते हैं। फेस्टीवल सीजन और शादी-विवाहों के मुहुर्त एक साथ होने के कारण ज्वैलरी की खरीद में रुचि ज्यादा दिखाई है।
दुपहिया वाहन
नेशनल यामहा के सज्जन झाझड़िया के अनुसार जिलेभर में करीब चार सौ बाइक बिकी। शुक्रवार को इससे दुगुनी से ज्यादा यानी करीब 1100 के आसपास बाइक बिकने की उम्मीद है, यानी दोनों दिन को शामिल करें तो पूरे जिले में करीब साढ़े दस करोड़ रुपए की बिक्री हो जाएगी जो पिछले साल के मुकाबले करीब 15 से 20 फीसदी ज्यादा है। इसकी वजह यह भी है कि युवा डेढ़ से दो लाख रुपए वाली बाइक खरीदने में भी खासी रुचि दिखा रहे हैं।
कार बाजार
और्रिक मोटर्स के संजय रोहिला बताते हैं, लाॅकडाउन के चलते कई महीनों तक कार बाजार में सुस्ती रही। ऐसे में अब फेस्टीवल सीजन अच्छा है। जिलेभर में पहली धनतेरस के मौके पर कम से कम सौ कारें बिकी हैं। शुक्रवार को करीब तीन सौ कारें बिकने की उम्मीद है क्योंकि दिनभर खरीदी का मुहूर्त है और लोगों ने इसी दिन के लिए ज्यादा बुकिंग करवा रखी है। गुरुवार को करीब छह करोड़ की कारें बिकी हैं तो शुक्रवार को करीब 18 करोड़ रुपए की कारों की बिक्री होगी। झुंझुनूं में पिछले तीन दिनों में करीब 50 कंटेनर कारें लेकर पहुंचे हैं जो रीको क्षेत्र में कारें उतारते नजर आए हैं।

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