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कार्रवाई:सरकारी डाॅक्टराें ने निजी अस्पतालाें में मरीज देखे ताे अब हाेगी कार्रवाई

झुंझुनूं3 घंटे पहले
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सरकारी अस्पतालाें में कार्यरत चिकित्सकाें ने निजी अस्पतालाें और नर्सिंग हाेम में मरीज देखे या ऑपरेशन करते हैं ताे चिकित्सा विभाग उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। इसकाे लेकर चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ने ऐसे चिकित्सकाें की जानकारी मांगी है।

निदेशक ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डाॅक्टर्स के प्राइवेट नर्सिंग होम तथा निजी क्लीनिकों में मरीज देखने की शिकायतें मिल रही हैं। कई डाॅक्टर सरकारी अस्पताल की बजाय निजी अस्पतालाें में ऑपरेशन करते हैं।

डाॅक्टर काे किसी भी निजी क्लीनिक या नर्सिंग होम या निजी अस्पताल या पैथोलाॅजिकल लेबोरेटी या जांच केन्द्र में किसी भी मरीज को नहीं देखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कोई टेस्ट या किसी प्रकार का ऑपरेशन नहीं करने की हिदायत दी गई है।

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