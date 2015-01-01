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शुद्ध के लिए युद्ध:स्वास्थ विभाग ने अलसुबह पीछा कर पकड़े 10 दूधिये, 3 में मिलावट, एक का पूरा दूध ही पानी

झुंझुनूं2 घंटे पहले
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  • विभाग ने जिला परिषद के सामने सड़क पर बिखेरा मिलावट का दूध

दूध में पानी मिलाने की शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार अलसुबह दूधियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया। कार्रवाई के दौरान 10 दूधियों द्वारा लाए गए दूध की जांच की गई। इनमें 3 सैंपल मानकों के विपरीत मिले हैं। एक सैंपल में 50 फीसदी पानी तथा दूसरे में फैट ही नहीं मिला।

सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत शहर में आने वाले दूधियों के दूध को चैक किया। एक दूधिये को तो करीब आधा किलोमीटर पीछा कर गाड़ी आगे लगा कर रोका गया। इस दूधिए के कैन में भरा दूध चैक किया गया तो उसमें आधे से ज्यादा पानी निकला। कार्रवाई न करने के लिए वह सीएमएचओ के पैर पकड़ने लगा, गिड़गिड़ाने भी लगा। हुआ यूं कि सुबह पांच बजे से ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर में आने वाले दूधियों पर निगरानी शुरू की और उनके सैंपल लिए।

सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि शनिवार को करीब 10 दूधियों की ओर से लाया गया दूध मौके पर ही पलसाना डेयरी के प्रतिनिधि विजेंद्र महला के सहयोग से चैक किया गया। इनमें से तीन दूधियों के कैन का दूध संदिग्ध मिला। इसके बाद सैंपल लिए गए। डॉ. गुर्जर ने बताया कि चंद्रपुरा गांव के दूधिए जगदीश प्रसाद के खिलाफ काफी दिनों से शिकायत आ रही थी। शनिवार को करीब एक घंटे तक चंद्रपुरा बस स्टैंड पर उसके आने का इंतजार किया गया।

इसके बाद ऑटो में दूधिए जगदीश का बेटा दूध लेकर निकला तो उसका पीछा किया। लेकिन सीएमएचओ की गाड़ी देख कर जगदीश का बेटा ऑटो को वापस गांव की ओर ले गया। इसके बाद ऑटो को पीछा कर रुकवाया तो जगदीश के बेटे ने दूध में पानी की मिलावट स्वीकार ली। इस दूध की जांच की गई तो उसमें आधे से ज्यादा पानी निकला। इसके बाद उसने मौके पर अपने पिता जगदीश प्रसाद को बुलाया।

उसने आते ही सीएमएचओ डॉ. गुर्जर के आगे हाथ जोड़ लिए, गिड़गिड़ाया भी, साथ ही वादा किया कि वे दुबारा कभी दूध में पानी नहीं मिलाएगा। सीएमएचओ डॉ. गुर्जर ने सुबह सबसे पहले जिला परिषद सर्किल के पास खड़े होकर दूधियों को पकड़ा। इसके बाद टीम हवाई पट्टी चौराहे पर रही। यहां से गुढ़ा मोड़ गई और वहां से चंद्रपुरा बस स्टैंड पर रही।

मिलावट वाला एक क्विंटल दूध फैंका
जिला परिषद के पास देवगांव से आए जयपालसिंह के दूध को जांचा गया। उसका फैट कम मिला और दूध में पानी भी था। उसे वहीं पर बिखेरा गया। विद्याधर हुनतपुरा, वीरेंद्र लोटासरा की ढाणी तथा जगदीश चंद्रपुरा के दूध का सैंपल लिया गया। इनमें से जगदीश के अलावा दो सैंपलों कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं मिली। छह दूधियों के कैन से लिया दूध सही मिला।

इनमें रामस्वरूप सैनी कायस्थपुरा बगड़, विमल कुमार भारू, लक्ष्मण डेयरी सिरियासर कलां, अशोक नाटास, सुभाष बड़ागांव, शिशपाल बाकरा शामिल है। सीएमएचओ डॉ. गुर्जर ने बताया कि चंद्रपुरा के जगदीश के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही थी। शनिवार को की गई 10 दूधियों के खिलाफ कार्रवाई की।

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