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एजुकेशन:इग्नू ने प्रवेश व परीक्षा की अंतिम तिथि 15 तक बढ़ाई

झुंझुनूं3 घंटे पहले
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश सत्र जुलाई 2020 की अंतिम तिथि 15 नवंंबर तक बढ़ाई गई है। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. अजयवर्धन आचार्य ने बताया कि विद्यार्थी इग्नू के स्नातकोत्तर, स्नातक एवं एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों मे 15 नवंबर तक प्रवेश ले सकते हैं। आचार्य ने बताया कि दिसंबर की परीक्षाओं की वर्तमान स्थितियों के मद्देनजर फिलहाल अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। वहीं दिसंबर सत्र की परीक्षा फरवरी 2021 में होगी। परीक्षा टाइम टेबल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

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