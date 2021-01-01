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किसान आंदोलन:झुंझुनूं में किसान 5 काे ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, 6 काे तीन घंटे चक्का जाम करेंगे, गांवों में बांटे जा रहे हैं पीले चावल

झुंझुनूं7 मिनट पहले
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झुंझुनूं. कलेक्ट्रेट पर 54वें दिन धरने पर बैठे किसान केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए। - Dainik Bhaskar
झुंझुनूं. कलेक्ट्रेट पर 54वें दिन धरने पर बैठे किसान केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए।
  • झुंझुनूं में कलेक्ट्रेट पर किसानों का धरना 54वें दिन भी जारी रहा, बोले-बिल वापसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं
  • चक्काजाम के लिए गांवों में संपर्क कर किसानों से मांगा समर्थन, इसके लिए नेताओं को जिम्मेदारी बांटी

कृषि कानूनाें के विराेध में आंदाेलनरत किसान अब विराेध के नए तरीके अपनाने लगे हैं। पांच फरवरी काे झुंझुनूं में रालाेपा की ओर से ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, जबकि 6 फरवरी काे जिले में किसान संगठनाें की ओर से दाेपहर 12 से तीन बजे तक तीन घंटे का चक्का जाम किया जाएगा। किसानाें का कलेक्ट्रेट पर धरना जारी है। चक्का जाम की तैयारियाें काे लेकर बुधवार काे शिक्षक भवन में किसान नेताओं ने रणनीति बनाई।

किसान महासभा जिलाध्यक्ष विद्याधर गिल ने कहा कि किसानाें की आवाज उठा रहे लाेगाें काे प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार के इस दमनकारी रवैये के विराेध में 6 फरवरी को दाेपहर 12 से 3 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से चक्का जाम किया जाएगा। जिसमें किसान सभा, किसान महासभा, नौजवान सभा, एसएफआई तथा अन्य जनसंगठनों ने बैठक कर झुंझुनूं जिले में पूरी तरह चक्का जाम का निर्णय किया।

इसके तहत जयपुर-सीकर रोड पर राहुल कस्वा, बजरंगलाल मूंड, ओमप्रकाश ढाका, सुभाष बुगलिया, राहुल चौधरी, कपिल ऐचरा को प्रभारी बनाया गया है। झुंझुनूं से उदयपुरवाटी रोड पर विद्याधरसिंह गिल, मूलचंद खरींटा को जिम्मेदारी दी है। सूरजगढ़ से लोहारू रोड पर राजेश बिजराणिया, झुंझुनूं से सिंघाना रोड पर रामचंद्र कुल्हरि, इंद्राज, बजरंग बराला, झुंझुनूं से चूरू रोड पर सुमेर बुडानिया, महेंद्र बाबल, झुंझुनूं सिंघाना रोड पर ओमप्रकाश झारोड़ा व रविंद्र पायल को जिम्मेदारी दी गई। इस अवसर पर किसान नेता रामचंद्र कुल्हरि, एडवाेकेट फूलचंद बर्बर, राहुल कस्वा, महेंद्र बाबल, सुमेर बुडानिया, बिलाल कुरैशी आदि मौजूद थे।

कलेक्ट्रेट पर चल रहा किसानाें का धरना बुधवार काे 54 वें दिन उम्मेदसिंह कृष्णिया की अध्यक्षता में जारी रहा। वक्ताओं ने केंद्रीय बजट में कृषि बजट घटाने की निंदा की। धरने को रामचंद्र सिंह, दयानंद जानू, रघुवीर सिंह, कैप्टन मोहनलाल, धर्मपाल डारा, त्रिलोक सिंह, घासीराम, लेखराम कालेर, रामकुमार, बाबुलाल थालौर, सहदेव कस्वा, जयसिंह पूनिया, महिपाल सिंह बाबल, रामनिवास नूनिया, डाॅ, अनिल खीचड़, सुरेश बहादुरवास, हवलदार बजरंग सिंह, बलबीरसिंह, उम्मेदसिंह कृष्णिया ने संबाेधित किया। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया।

चक्का जाम की तैयारियाें काे लेकर एडवाेकेट शुभकरण महला, एडवाेकेट बजरंगलाल, फूलचंद बुडानिया, गणपत सिंह, फूलचंद बुडानिया, पाेकरसिंह झाझड़िया, रामनारायण ने ढिगाल, जवाहरपुरा, नूआं स्टेशन, हेतमसर भारू, हंसासर गांव में जनसंपर्क किया। इधर किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फूलचंद ढेवा, बजरंगलाल महला, रामनारायण ढेवा के नेतृत्व में किसान प्रतिनिधि गाजीपुर बाॅर्डर पहुंच गए है।

बड़ागांव | क्षेत्र के हांसलसर, नाटास, भाटीवाड़, बड़ागांव, सीथल, बजावा, छऊ, छावसरी, केड व खींवासर सहित कई गांवों के किसान 6 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मुख्य सड़क को चक्का जाम करने के लिए प्रत्येक गांवों से किसान आंदोलन का समर्थन की अपील की गई।अखिल भारतीय जाट महासभा अध्यक्ष चौधरी महताब सिंह, कैप्टन मोहरसिंह फोगाट व पूर्व प्रधानाध्यापक धर्मपाल खेदड़ ने बताया कि 6 फरवरी को दोपहर 12 से 3 बजे तक उबली का बालाजी बस स्टैंड व बड़ागांव के कॉलेज बस स्टैंड पर चक्का जाम किया जाएगा। किसानों ने बताया कि 5 फरवरी तक सरकार तीनों कृषि कानून वापसी लेने व न्यूनतम समर्थन मूल्य वैधानिक गारंटी देने की सहमति पर सड़क चक्का जाम स्थेगित करने पर विचार किया जा सकता है।

नवलगढ़ | किसान आंदोलन के समर्थन में जिले के किसान छह फरवरी को चक्का जाम करेंगे। किसान नेता कैलाश यादव ने बताया कि संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में किसान दोपहर 12 से तीन बजे तक ढिगाल टोल पर एकत्रित होंगे। जिले के सभी किसान संगठन अलग-अलग टोल नाकों पर चक्का जाम करेंगे।
बुगाला | अखिल भारतीय किसान सभा के तत्वावधान में किसानों का आंदोलन अब ओर भी तीव्र होगा। किसान नेता सुभाष बुगालिया ने बताया कि खेती ओर किसान को बचाने के लिए देश में कई महीनों से यह आंदोलन चल रहा है। गरीब मजदूर किसान को बचाने और आंदोलन को तेज करने के लिए 6 फरवरी को ढिगाल टोल टेक्स पर दोपहर 12 बजे से चक्का जाम किया जाएगा। इस दौरान बुगालिया ने किसानों से ढिगाल टोल पर पहुंचने की अपील की है।

झुंझुनूं में रालोपा पीरूसिंह सर्किल से पंचदेव तक निकालेगी ट्रैक्टर रैली

किसान आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से 5 फरवरी को झुंझुनूं में ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी। जिलाध्यक्ष राजेंद्र फाैजी ने बताया कि रालोपा संयोजक हनुमान बेनीवाल के आह्वान पर प्रदेशभर मे जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है।

झुंझुनूं में ट्रैक्टर रैली हवाई पट्टी से शुरू होकर पीरू सिंह सर्किल होते हुए बस स्टैंड होते हुए पंचदेव तक जाएगी इसकी तैयारियों को लेकर जिला कार्यालय में बैठक हुई। जिसमे अमित जयसिंहपुरा, नवदीप चंदवा, विकास बुडानिया, राजेश मील, दिनेश सारण, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुशील श्योपुरा, राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी, संदीप ढारा, मनोज आबूसर, विकास गिल मौजूद थे।

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