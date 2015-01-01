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धर्म समाज:मंदिर में गोरखनाथ प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा पर यज्ञ किया, आहुतियां दी

झुंझुनूं2 घंटे पहले
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फतेहसरी में ग्रामीणों के सहयोग से गोगाजी मंदिर में नाथ संप्रदाय शिरोमणि गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा पंडित गिरधारी लाल सुरोलिया के आचार्यत्व में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई। कार्यक्रम में गोरख टीला रिजाणी धाम के महंत ओमनाथ महाराज ने गोरखनाथ की प्रतिमा का लोकार्पण किया। आयोजन के प्रवक्ता ब्राह्मण समाज के महेश बसावतिया ने बताया कि इस अवसर पर शीशपाल कपूरिया, बिरजू सिंह बेनीवाल, पालाराम कालेर, केशव देव कालेर, रणवीर डूडी, प्रेम सिंह झाझड़िया, झाबरमल मीणा, गंगाधर, महावीर मेघवाल, ओम जांगिड़, जुगल किशोर, सुभाष एडवोकेट, पूर्व सरपंच सागरमल, पित्तराम चौराडी, गोविंद राम मेघवाल, नरोत्तम चौराड़ी, सरपंच ज्ञान प्रकाश सहित ग्रामीण उपस्थित थे।

सुबह महास्नान के बाद प्राण-प्रतिष्ठा

गांववासी सतवीर ने बताया कि ग्रामीणों की प्रबल भावना के चलते गोगाजी मंदिर में गोरखनाथ की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। शुक्रवार रात को भजनों का कार्यक्रम हुआ। जिसमें पंडित ललित शर्मा, रजनी कांत शर्मा, महेश शर्मा, आशीष शर्मा के सहयोग से कलाकारों ने भजन भजनों की प्रस्तुति दी। सुबह महास्नान तत्पश्चात विधि विधान से पूजा अर्चना कर मुख्य यजमान भागीरथ सिंह कपूरिया व गांववासियों ने प्रसाद वितरित किया।

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